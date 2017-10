Hamilton, más líder pero más preocupado

Madrid, 2 oct (EFE).- El británico Lewis Hamilton saldó su participación en el Gran Premio de Malasia con dieciocho puntos, seis más que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), pero el hecho de haber ampliado su renta al frente del Mundial de Fórmula Uno no desvía su atención de los "problemas" que advirtió en su Mercedes.

Así, en la rueda de prensa posterior a la carrera, reconoció que Sepang fue uno de esos lugares en los que "los problemas" que tienen las flechas plateadas "se magnifican". "El coche va bien en algunos sitios", expuso, "pero aquí es evidente que no hemos tenido el mejor ritmo, ni en carrera ni a lo largo del fin de semana", lamentó.

Aunque el rendimiento de su coche "fue lo suficientemente bueno como para ser segundo", Lewis Hamilton exige a su equipo "mejorar algunos aspectos" para afrontar con garantías los cinco últimos Grandes Premios de la temporada, que se disputarán en las próximas semanas en Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi.

"El fin de semana ha resultado ser mucho mejor de lo que podíamos anticipar el viernes pero, como he dicho, tenemos mucho trabajo por hacer para solventar los problemas que tenemos en el coche. Estas próximas carreras van a ser cruciales", argumentó el líder del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

Hamilton, que persigue un nuevo título tras los logrados en 2008, 2014 y 2015, se presentará en Suzuka con un botín de 281 puntos. Suma 34 más que Vettel, pero sabe que la incidencia en el motor de su oponente fue clave en el desenlace del Gran Premio de Malasia.

"¿Quién podía pensar que los Ferraris iban a tener un problema?", se preguntó el británico, de 32 años, advertido también por el creciente nivel de los Red Bull.

"Max (Verstappan) hizo un trabajo fantástico", dijo sobre el joven holandés, de 20 años, que triunfó en Sepang. "Obviamente ganar la carrera sigue siendo mi objetivo así que, aunque tenga el segundo puesto, no es tan satisfactorio", remarcó.

Una valoración crítica realizó igualmente su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas. El finlandés fue quinto y también reparó en los problemas experimentados en su monoplaza.

"Siendo honesto, estoy viviendo el peor momento de mi carrera por cómo me estoy sintiendo en el coche. Quiero protagonizar buenas carreras, estar a un buen nivel, pero la realidad es que por varias razones no he podido hacerlo últimamente. Quiero cambiar rápido esta dinámica. El equipo necesita los puntos. Yo también necesito los puntos y quiero hacerlo mucho mejor", agregó.

El Gran Premio de Japón, que se disputará en el circuito de Suzuka entre el 6 y 8 de octubre, será en consecuencia una cita clave para Mercedes. Sus dos pilotos exigen una mejoría al equipo tras sentir que su dominio no es tan claro como antaño.