Zidane confirma que Carvajal no irá con España y Bale sí viaja a Gales

Madrid, 1 oct (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó que Dani Carvajal no acudirá a la llamada de la selección española y causa baja para los partidos ante Albania e Israel por el proceso viral con afección al pericardio que sufre, mientras que Gareth Bale no tendrá problema de viajar a Gales.

"Dani sí es baja. Esta semana no va a ir con la selección y vamos a ver como es su evolución. No es nada grave pero siempre hay que estar pendiente y se va a quedar", desveló en rueda de prensa.

En el caso de Bale, ausente ante el Espanyol por una sobrecarga muscular sufrida en Dortmund en Liga de Campeones, Zidane confirmó que podrá jugar con Gales en un momento decisivo peleando por la clasificación al Mundial de Rusia.

"Gareth va a ir con su selección. No ha jugado porque como siempre podía estar en la convocatoria pero como tenía molestia he preferido dejarle fuera", señaló.

"No le pasa nada. Esto es muy largo y después de tantos partidos en el inicio temporada con cuatro meses de lesión que le tuvo parado, en Dortmund tras el esfuerzo se ha resentido. Tenía cargado su isquio y al final no es nada, no es una lesión. Lo hablo con el jugador y también con los médicos", sentenció.