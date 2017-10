El francés Víctor Pérez se impone en el Challenge de España de Golf de Álava

Vitoria, 1 oct (EFE).- El francés Víctor Pérez se ha impuesto en el Challenge de España de Golf de Izki (Álava) que ha concluido este domingo.

El golfista galo mantuvo una dura pugna con el noruego Jarand Arnoy de la que salió vencedor con una última tarjeta de 65 golpes casi perfecta.

Incluso el jugador afincado en Biarritz ha logrado embocar de un solo golpe su bola en el hoyo 6 con un hierro 9 al completar 155 metros desde el tee con viento cruzado de la derecha para lograr uno de los golpes del torneo.

"Ha sido un día algo loco, he jugado un gran golf y tengo que dar la enhorabuena a los 'greenkeepers' de Izki Golf por cómo han mantenido el campo durante toda la semana, estoy muy feliz por esta victoria que me ayuda a escalar muchas posiciones en el 'Road to Omán' y fijarme como objetivo estar entre los 15 primeros clasificados del Challenge Tour 2017", ha expresado con emoción el francés.

Entre los españoles, el granadino Scott Fernández ha sido el mejor en la clasificación final con un acumulado de -11 que le supo a poco al joven jugador andaluz, mientras que Pedro Oriol no ha tenido suerte con el putt, por lo que no pudo cerrar su tarjeta para el European Tour 2018.

El donostiarra Juan Sarasti, por su parte, ha tenido una buena última ronda del Challenge de España y consiguió realizar un vuelta de 70 golpes para un total de -9 en la tabla clasificatoria.