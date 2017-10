David López, sobre el referéndum: "No me agrada que hayan agredido a gente"

Madrid, 1 oct (EFE).- David López, futbolista del Espanyol, opinó este domingo sobre el referéndum de Cataluña y declaró que no le "agrada" que hayan agredido a "gente" que se estaba manifestando "pacíficamente".

El jugador del conjunto catalán habló sobre la jornada de votaciones en Cataluña y se mostró preocupado por la situación que se vive en su comunidad: "Día difícil. Después de ver las imágenes de las noticias y de las redes sociales, no es fácil. Se han sobrepasado algunos límites", declaró.

"No me agradan esas imágenes. No me agrada que gente que se manifestaba pacíficamente haya sido atacada o agredida. Espero que tenga repercusión y que el responsable tenga también alguna repercusión".

David López también habló sobre el encuentro que perdió esta noche en el estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid:

"Nos refuerza porque las dos primeras o tres jornadas, la imagen del equipo no era la de hoy. Creo que el equipo ha mejorado mucho, estamos creciendo. Aún se puede mejorar, hay margen. Sin duda, nos vamos cabreados por el hecho de haber perdido y desperdiciado las ocasiones que hemos tenido. Pero nos vamos satisfechos con la imagen que ha dado el equipo", finalizó.