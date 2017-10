Los colegiales juegan una final en su estreno en casa

Madrid, 1 oct (EFE).- El Movistar Estudiantes inicia la temporada en casa con una final en toda regla, en la que se juegan su ansiado futuro europeo en la LCB (Liga de Campeones) ante el Donan Groningen holandés con el que empataron, 76-76, en el partido de ida de la tercera ronda preliminar de la competición.

Estudiantes llevaba tiempo soñando con volver a Europa como parte de su plan estratégico para poder crecer, en lo deportivo y en lo económico. Este año, después de seis años fuera del concierto continental, el club ha hecho el esfuerzo de formar una plantilla con aspiraciones de estar, cuanto menos, en la fase de grupos de esta LCB que cumple su segunda temporada.

Para conseguir el objetivo había que pasar por esta eliminatoria previa y superar a un Donar Groningen que llega más fino después de haber pasado otras dos eliminatorias previas.

Un empate, resultado muy poco habitual, en la ida parece a priori un buen resultado para jugar este lunes en casa, pero se oscurece un poco al recordar que los holandeses perdieron en la ida y en casa, en las dos eliminatorias previas, y ganaron su clasificación en el feudo de sus adversarios.

Así el Palacio de los Deportes madrileño adquiere ese punto de tensión que quizá requiera este partido, convertido en una auténtica final.

"Hemos tenido problemas para imponer nuestro juego ante un equipo con más ritmo", dijo Salva Maldonado a la conclusión del primer partido disputado el pasado viernes.

Ahora ya están avisados todos y saben que no hay red. La única opción es ganar. No jugar la fase de grupos de la competición sería un duro golpe para un equipo que todavía no ha comenzado la Liga.

Thomas Koenis, un pívot de 2.11 metros, autor de 16 puntos y que capturó 14 rebotes fue una auténtica pesadilla en el primer partido, también el ala-pívot estadounidense Evan Bruinsma, autor de 17 puntos, y del base estadounidense Brandyn Curry, 12, aunque de estos dos últimos ya se sabía su potencial.

Por eso la defensa cobra ahora una importancia mayor. Estudiantes parece tener el potencial necesario para obtener la victoria pero no tiene el ritmo de su rival. Es el segundo partido de la temporada y también una final de la que depende su futuro europeo. El Palacio decidirá.