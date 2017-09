Xavi: "Un Mundial sin Argentina no tiene ningún sentido"

Buenos Aires, 26 sep (EFE).- El centrocampista del Al-Sadd catarí y exjugador del Barcelona Xavi Hernández dijo hoy que "un Mundial sin Argentina no tiene ningún sentido", que confía en que la Albiceleste se clasificará para el de Rusia 2018 y que los jugadores argentinos tienen el nivel necesario para ganar la Copa del Mundo.

"Todos queremos que Argentina se clasifique para el Mundial. Un Mundial sin Argentina, para mí, no tiene ningún sentido. El problema es que se está jugando con urgencias y bajo presión, una presión terrible. Argentina tiene nivel de futbolistas para competir en el Mundial e incluso ganarlo", dijo Xavi al canal argentino TyC Sports.

"No me imagino un Mundial sin (Lionel) Messi. Me imagino que Argentina se clasificará y estaremos de acuerdo en que será una de las favoritas", añadió.

El centrocampista de 37 años señaló que las eliminatorias sudamericanas mundialistas son "terribles" porque tienen el "nivel de dificultad" de la fase final de una Eurocopa.

"Hay seis u ocho países de Sudamérica que tienen nivel para jugar una Eurocopa. Es complicadísima", afirmó.

También remarcó que la prensa local y los hinchas son "muy críticos" con los jugadores de la selección, quienes, aseguró, "siempre tienen una actitud positiva".

"Están sufriendo. Ahora necesitan más cariño que nunca. No entiendo tanta crítica. España todavía tampoco esta clasificada para el Mundial a falta de dos partidos", explicó.

Respecto a los candidatos a ganar el Mundial, dijo que "Alemania es una de las favoritas" y que "España también está ahí" porque "ha acertado con el cambio de entrenador".

"También Brasil, que esta clasificada y es una de las favoritas. ¿Pero por qué no Argentina? En Argentina no se valora a los jugadores de la selección", remarcó.

Xavi también reveló que cuando estaba en el Barcelona le "daba la sensación" que tanto Messi como Javier Mascherano "no disfrutaban" cuando iban a jugar con la selección argentina.

"La gran diferencia es que Messi y Mascherano ya han demostrado en Barcelona, han ganado cosas. En cambio Argentina tiene una gran urgencia. Veo jugar a Mascherano, Messi y (Ángel) Di María en sus clubes y disfrutan. Pero es muy duro no ganar con tu selección, yo lo viví. A Argentina le faltó suerte para ganar un torneo", dijo.