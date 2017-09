Williams: "Tengo que ver cómo estoy esta semana antes de decidir si juego"

Valencia, 26 sep (EFE).- El estadounidense Latavious Williams, pívot del Valencia Basket, aseguró que aún no sabe si podrá debutar con su nuevo equipo este próximo domingo, en la primera jornada de la Liga Endesa en la pista del Real Betis y explicó que debe ver qué sensaciones tiene tras llevar más de un mes lesionado.

"Nunca te sientes bien cuando estás lesionado, pero ahora me encuentro mejor. Voy a ver cómo me va en esta semana de entrenamientos, si puedo entrenar con el equipo y cómo me encuentro. No sé aún si podré jugar, me lo tengo que tomar con calma", señaló en declaraciones a Efe.

A finales del mes de agosto, el club valenciano informó de que el jugador sufría una fractura por estrés en la pierna derecha que le tendría de baja al menos cuatro semanas, lo que descartaba su presencia en la Supercopa del fin de semana pasado y dejaba en duda su participación en el estreno liguero.

Williams dijo que es "algo muy bueno" que el club se haya decantado por una plantilla larga (actualmente tiene trece jugadores más tres del filial para posibles refuerzos extra) porque la exigencia de la temporada hará necesaria la participación de muchos jugadores.

"En este deporte, siempre hay lesiones y en ese momento necesitas jugadores. Además, hay que contar con los viajes y con que vamos a jugar tres partidos por semana. Tenemos muchos jugadores, pero es que va a ser una temporada muy larga", auguró.

Williams explicó que siguió por televisión los dos encuentros de la Supercopa que el Valencia conquistó el pasado sábado y apuntó que "el equipo jugó genial" y que está "deseando" unirse "a ellos".

"Fue algo muy bueno para el equipo. Ganar un título de liga y luego la Supercopa es algo grande, la mejor manera de empezar. Estamos deseando que empiece la liga", confesó.

Respecto a su rol en el equipo, explicó que Txus Vidorreta, técnico del conjunto valenciano, sólo le ha pedido "que juegue duro cada día, que no puede haber días libres".