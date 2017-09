La selección, sin Ray, viaja a Canadá con ganas de recuperar nombre y puestos

Madrid, 26 sep (EFE).- La baja por lesión de Ray Zapata, única opción de medalla de la gimnasia española en los torneos de máximo nivel, limita las opciones de la selección que viajará este miércoles a Montreal (Canadá) para disputar los Mundiales de artística partir del próximo lunes.

Los equipos masculino y femenino, que se quedaron fuera de los Juegos de Río 2016 (solo fueron tres gimnastas a título individual), pretenden poner las bases en este primer mundial del nuevo ciclo olímpico para que aquel traspiés no se repita en los Juegos de Tokio 2020.

Meter a dos hombres y una mujer en las finales del concurso completo y, si es posible, estar también presentes en alguna final por aparatos es el objetivo de los seleccionadores, Fernando Siscar y Lucía Guisado, el primero "chafado y triste" por las lesiones de Ray Zapata y Adrià Vera, dos de sus fijos, y la segunda "ilusionada" porque sus chicas "empiezan otra vez a despertar interés".

"La única opción de medalla era Ray, eso está más claro que el agua", dijo Siscar a Efe antes de emprender viaje a Canadá.

Néstor Abad, Alberto Tallón, Rubén López y Joel Plata formarán la selección masculina, tras las bajas de Zapata y Vera, ambos recién operados de lesiones graves, rotura del tendón de Aquiles y del ligamento cruzado, respectivamente.

"Hemos tenido mucha mala suerte. Ray se rompió en la Copa del Mundo de París una hora antes de la final, calentando, después de haber sido primero en la clasificación. Y Adrià se dejó el cruzado en una salida de anillas durante un entrenamiento en Portugal", recordó Siscar.

"No queda ahí la cosa", añadió, "porque hace dos semanas Ray se rompió el tendón largo del bíceps. Estuvo una semana parado y decidimos operarle después del Mundial. Ahora no podemos hacerlo porque tiene que utilizar las muletas, pero en cuanto pueda tendrá que ir de nuevo al quirófano".

"Muy mal rollo", dijo. "Te quedas chafado, hundido, muy triste, personalmente un poco vacío, aunque siempre empujándoles a ellos para que no se vengan abajo. Íbamos con mucha ilusión porque Ray estaba muy fino y podía haber hecho algo gordo. Pero este es un deporte de riesgo".

El seleccionador no ha comunicado aún a sus gimnastas quiénes serán los dos que harán en Montreal el concurso completo, "para mantenerles motivados hasta el final".

"Sigo haciéndoles controles. Ojalá los dos que hagan los seis aparatos puedan entrar en la final del concurso completo, porque siempre hemos tenido solo uno. Las finales por aparatos, quizá Néstor en barra, están difíciles", dijo.

En la lucha por el título mundial, Fernando Siscar apostó de nuevo por el doble campeón olímpico japonés Kohei Uchimura, que busca el séptimo título mundial consecutivo.

"Si Uchimura va a este Mundial a competirlo, creo que volverá a ganarlo él. A Oleg Verniaiev (ucraniano, subcampeón olímpico) no le he visto tan en forma como en los Juegos y el inglés (Max Whitlock, bronce) no va a hacer el concurso completo. Dicen que China trae gente muy buena. Vamos a ver", comentó el seleccionador español.

La selección femenina en Montreal estará formada por la sevillana Ana Pérez, la catalana Nora Fernández y las mallorquinas Claudia Colom y Cintia Rodríguez.

"Son las que han estado más regulares, pero perfectamente me podía haber llevado también a Laura Bechdeju y a Paula Raya", aseguró la seleccionadora Lucía Guisado.

"Aunque un Mundial por equipos es más bonito, este individual les hace mucha ilusión porque tienen la oportunidad de demostrar su trabajo sin la presión de que un fallo vaya a perjudicar a todo el grupo. Lo han preparado con muchas ganas", dijo.

Ana Pérez, que fue olímpica en Río, "es fija para el concurso completo" porque "es la más completa de las cuatro".

Una vez en Montreal, Guisado decidirá si otra gimnasta hace todo el concurso o si reparte a las demás por los cuatro aparatos.

"Ana puede entrar en la final. En los Juegos de Río se quedó a las puertas y ahora puede estar perfectamente, porque tiene mejor suelo, mejor salto y unas buenas paralelas. Pero la gimnasia siempre es una lotería", afirmó.

La selección femenina tiene "el hándicap de competir en la primera subdivisión de la primera rotación y las jueces", dijo Guisado, "también tienen que coger su ritmo".

Las paralelas de Cintia Rodríguez y la barra de Nora Fernández son otras opciones de plazas finalistas.

"Lo que yo veo", comentó Guisado sobre la evolución del equipo, "es que hemos pasado un tiempo muy malo, en el que el equipo estaba muy abajo, y que ahora podemos volver a estar entre los países de arriba, los que cuentan, que son los 10 o 12 mejores del mundo".

"Creo que vamos a tener a partir de ahora un equipo con mucha fuerza, más a la altura de lo que se espera de nosotros", aseguró. "En Montreal quiero que se vea que tenemos un equipo con fuerza, para volver a estar en la parte alta".

"Ya empezamos a llamar la atención, ven que seguimos trabajando. Antes llegábamos a un Mundial, competíamos, nos íbamos y nadie nos preguntaba nada. Ahora hay interés por ver a quién tenemos, qué hacemos", apuntó la seleccionadora, que subrayó que "todo, todo, toda la programación" está pensada "para llegar a los juegos de Tokio".

"Lo tenemos muy claro. Tenemos que clasificarnos para los Juegos y preparar unos bonitos ejercicios para hacerlo bien allí. Remamos todos en esa misma dirección", dijo Guisado.

Los Mundiales de Montreal se disputarán del 2 al 8 de octubre, con la participación de más de 500 gimnastas de 80 países.