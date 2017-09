Sahin: "Necesitábamos tener un día excepcional y no lo logramos"

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- Nuri Sahin, centrocampista del Borussia Dortmund, afirmó este martes, después de perder 1-3 ante el Real Madrid, que su equipo necesitaba tener un día "excepcional" para doblegar al conjunto blanco y añadió que no lo logró.

En declaraciones recogidas por la página web oficial de la UEFA, el jugador del conjunto alemán reconoció la superioridad de su rival, que consiguió su primera victoria de la historia en el estadio del Dortmund.

"Queríamos jugar nuestro sistema a buen nivel, pero hoy no funcionó. Necesitábamos un día excepcional y no lo logramos. Pero no es una razón para enterrar nuestras cabezas en la arena", dijo.

Por su parte, su compañero Gonzalo Castro, afirmó que su equipo lo dio "todo" por intentar ganar al Real Madrid y recordó que el Dortmund tuvo ocasiones de poder empatar el partido. "Pero no fue así. Estábamos con el centro del campo un poco lejos de las líneas y eso fue peligroso".