El Real Madrid rompe el "maleficio" de Dortmund y el City sufre para ganar

Madrid, 26 sep (EFE).- El Real Madrid rompió el "maleficio" que parecía perseguirle en Dortmund, donde los blancos no habían logrado ganar en ninguna de sus seis anteriores visitas, tras imponerse este martes por 1-3 al Borussia, en una jornada en la que el Manchester City venció, con más apuros de los previstos, por 2-0 al Shaktar Donetsk.

Triunfos que permitieron al Real Madrid y al City seguir liderando sus respectivos grupos, al igual que el Sevilla, que se situó en la cabeza del grupo E, tras derrotar por 3-0 al Maribor esloveno con un triplete del francés Wissam Ben Yedder.

Pese a que los fantasmas volvieron a deambular durante muchos minutos de la segunda parte sobre el césped del Signal Iduna Park, el Real Madrid logró romper, por fin, con el "maleficio" de Dortmund, donde nunca había logrado ganar, tras sumar tres derrotas y tres empates en sus seis anteriores visitas.

Antecedentes que no pesaron al conjunto blanco, que supo buscar perfectamente en todo momento la espalda a la defensa germana, tal y como ocurrió en el 0-1, obra del galés Gareth Bale a los 18 minutos, que no desaprovechó un perfecto pase de Dani Carvajal para abrir el marcador.

Bale fue igualmente protagonista en el segundo tanto del Real Madrid, aunque en este caso como asistente, tras servir un balón medido para que Cristiano Ronaldo anotase a los 50 minutos el 0-2.

Ventaja que no evitó, sin embargo, los sufrimientos al equipo español, tras ver como Aubameyang acortaba las distancias (1-2) cuatro minutos después, pero los de Zidane no estaban para maleficios, y menos el portugués Cristiano Ronaldo, que sentenció el triunfo blanco con un nuevo gol (1-3) a once minutos para la conclusión.

Una victoria que permitió al Real Madrid seguir comandando el grupo H, eso sí, igualado a todo con el Tottenham inglés, que se impuso por 0-3 al APOEl chipriota con un triplete del delantero Harry Kane.

El internacional inglés, que ya anotó dos goles en la primera jornada ante el Borussia de Dortmund, volvió a demostrar su capacidad goleadora con tres tantos (m.39, 62 y 67) que certificaron la superioridad de los del argentino Mauricio Pochettino sobre un APOEL, que cuenta sus partidos por derrotas.

Muchos más apuros pasó el Manchester City para vencer al Shaktar Donetsk ucraniano, al que los del español Pep Guardiola no pudieron doblegar hasta la segunda mitad, gracias a los goles del belga Kevin de Bruyne y de Raheem Sterling.

El City, que había sumado 20 goles en sus últimos cuatro encuentros -tres en Liga y uno en Liga de Campeones- no pudo prolongar su frenético ritmo ante el siempre competitivo conjunto ucraniano.

Pero la voracidad del equipo inglés acabó por romper la resistencia del Shaktar, y eso, que hoy no tuvo su día el delantero argentino Sergio "Kun" Agüero, que perdió la oportunidad de igualar a Eric Brook como máximo goleador histórico del Manchester City, tras errar un penalti a los 72 minutos.

Tampoco falló el Nápoles, que enmendó la derrota (2-1) encajada en la primera jornada en su visita al campo del Shaktar, con una clara victoria (3-1) sobre el Feyenoord.

Los goles de Lorenzo Insigne, el belga Dries Mertens y el español José Callejón sellaron la victoria del conjunto italiano, en un encuentro en el que el portero español Pepe Reina, reclamó su cuota de protagonismo al detener a los 68 minutos un penalti a Henk Toornstra cuando el marcador marchaba 2-0.

Por su parte, el Sevilla se situó como líder del grupo E, tras derrotar este martes por 3-0 al modesto Maribor esloveno gracias a un triplete del delantero Wissam Ben Yedder, que se convirtió en el primer jugador sevillista en anotar tres goles en un partido de la Liga de Campeones.

El atacante francés abrió el marcador a los 27 minutos, tras sellar una magnífica jugada individual del argentino Joaquín Correa, y once después, en el 38, volvió a demostrar su efectividad, tras convertir un pase del también argentino Franco Vázquez en el 2-0, para sellar definitivamente la victoria sevillista con un gol de penalti en el 83.

Un triunfo que no pudo emular el Liverpool, que pagó con un empate (1-1) ante el Spartak de Moscú, su falta de efectividad, en un encuentro en el que los ingleses gozaron de numerosas ocasiones para llevarse la victoria del estadio Otkritie Arena de Moscú.

Falta de acierto, que permitió, incluso, adelantarse en el marcador a los locales, que soñaron con la sorpresa con un excepcional gol de falta del brasileño Fernando a los 23 minutos, al que no tardó en responder el también brasileño Coutinho, que anotó en el 31 el definitivo 1-1, que no acabó de satisfacer a los visitantes.

Todo lo contrario que el Besiktas turco, que se mantuvo al frente del grupo G, tras encadenar su segunda victoria consecutiva, al imponerse este martes por 2-0 al Leipzig, en un encuentro que tuvo que interrumpirse durante varios minutos en la segunda parte por una caída del suministro eléctrico.

Un percance que no mermó la superioridad de los turcos, que ratificaron la buena imagen dejada en la primera jornada con su triunfo (1-3) ante el Oporto, tras superar al conjunto alemán con los goles del holandés Rya Babel a los 11 minutos y del brasileño Anderson Talisca en el 43.

Victoria que permite al Besiktas aventajar en tres puntos en la clasificación al Oporto, que desnudó al campeón francés y semifinalista de la Liga de Campeones el pasado curso, el Mónaco, con un contundente 0-3 en su visita al estadio Luis II, gracias a los goles del camerunés Vincent Aboubakar, autor de un doblete, y el mexicano Miguel Layún.