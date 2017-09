Rajoy cancela viaje a cumbre europea de Estonia por la situación en Cataluña

(Actualiza con más datos la noticia CN2005)

Madrid, 26 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido cancelar el viaje que tenía previsto realizar esta semana a la capital de Estonia, Tallin, para asistir a una cumbre informal europea, debido a la situación que se vive en Cataluña.

Tras regresar a Madrid mañana después de la entrevista que mantiene hoy en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rajoy tenía previsto desplazarse la tarde del jueves a Tallin para asistir a una cena de los líderes de la UE previa a la cumbre que mantendrán el viernes, 29 de septiembre.

Una cita sobre la agenda digital europea que se desarrollará a dos días vista de la fecha en la que los independentistas catalanes pretenden celebrar un referéndum.

La situación que se vive en Cataluña es la que, según fuentes del Gobierno, ha motivado principalmente que Rajoy cancele ese viaje.

A ello se sumaba la previsión de aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, ya que si Rajoy estaba en Tallin, las cuentas del Estado se habrían tramitado sin que él estuviera presente en esa reunión.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado hoy que el viernes no se aprobarán los presupuestos para 2018 porque el Gobierno "no tiene seguridad en los apoyos" para sacarlos adelante.

Por tanto, el motivo central de la anulación del viaje a Tallin es el momento que atraviesa la situación en Cataluña.

El Gobierno ha comunicado ya a los máximos responsables de las instituciones europeas la ausencia de Rajoy en esa cumbre en la capital de Estonia.

Además, el propio Rajoy ha hablado hoy desde Washington con el primer ministro estonio, Jüri Ratas, para disculpar su ausencia en la cumbre del viernes.

Las fuentes del Gobierno resaltan que la cumbre europea de Tallin tiene un carácter informal, no deliberativo, y eso facilita que Rajoy pueda ausentarse de la misma, ya que en las de este tipo no se toman decisiones y su presencia no es imprescindible.

Sí se adoptan en las reuniones formales y, en ellas, si un líder europeo no asiste, no puede delegar en otra persona de su país, sino que debe hacerlo en otro jefe de Estado o de Gobierno que vota por él en el caso de que tenga que decidirse de esta forma algún asunto.

En todo caso, el Gobierno ha cerrado un documento con las propuestas españolas para esta cumbre de Tallin.