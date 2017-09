El pintor David Hockney dona una obra monumental al Centro Pompidou de París

París, 26 sep (EFE).- El pintor británico David Hockney donó hoy su obra monumental "The Arrival of spring in Woldgate, East Yorkshire", realizada en 2011, al Centro Pompidou de París, según informó hoy esta institución de arte contemporáneo.

La pintura, que está compuesta por 32 paneles y tiene unas dimensiones de 3,66 metros por 9,75 metros, se expondrá en el Forum del centro a partir del 27 de septiembre y hasta el final de la retrospectiva que le dedica el Pompidou, el próximo 23 de octubre.

La obra recoge algunas de las constantes de este maestro del "pop art" que acaba de cumplir 80 años, con las que muestra un paisaje en vivos colores de la campiña inglesa.

"Esta pintura, obra maestra de dimensiones espectaculares y culmen de una larga búsqueda pictórica, da testimonia de la extraordinaria vitalidad que irriga la obra reciente de Hockney", consideró el presidente del Centro Pompidou, Serge Lasvignes, en un comunicado.

Para Lasvignes, la donación viene a "coronar la relación de amistad, confianza y complicidad" del artista británico con la prestigiosa institución parisina, que le ha dedicado "la retrospectiva más importante jamás hecha" de su obra.