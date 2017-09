La UE pide diálogo "pacífico y constructivo" tras referéndum en el Kurdistán

Bruselas, 26 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) pidió hoy un diálogo "pacífico y constructivo" tras el referendo de independencia en el Kurdistán iraquí y recalcó su compromiso con la integridad territorial de Irak.

"La UE llama a todas las partes a ejercitar la calma y la moderación y a realizar un compromiso renovado para resolver todas las cuestiones pendientes en el espectro político y económico mediante un diálogo pacífico y constructivo", aseguró en un comunicado la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

Según Mogherini, ese diálogo debería conducir "a una solución mutuamente acordada dentro del marco de la Constitución iraquí".

En cualquier caso, subrayó que el club comunitario ha confirmado "de forma consistente su apoyo total a la unidad, soberanía e integridad territorial de Irak".

"Por tanto, instó a no celebrar el referéndum de esta forma unilateral y, especialmente, no en áreas disputadas. Lamenta que estas llamadas no hayan sido escuchadas", añadió.

La portavoz también resaltó que la unidad del país árabe resulta "esencial" para hacer frente al Estado Islámico, reconstruir las áreas liberadas y construir un Irak "estable, seguro, inclusivo y próspero".

Más de 5,3 millones de kurdos fueron llamados ayer lunes a las urnas en los colegios electorales repartidos en las cuatro provincias de la región -Dohuk, Erbil, Suleimaniya y Halabja- y en los territorios disputados entre Bagdad y el Kurdistán en las provincias de Kirkuk, Diyala y Nínive.

Estas regiones dependen administrativamente del Gobierno central, pero son controladas de facto por las fuerzas kurdas "peshmergas".

Aunque tanto Bagdad como las potencias occidentales se oponen a la independencia del Kurdistán, más del 90 % de votos han sido favorables a la separación de Irak.