Morientes: "La falta de puntería del Real Madrid me parece anecdótica"

Madrid, 26 sep (EFE).- Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, reconoció que el inicio de temporada que está realizando el club blanco "no es el que esperaba" y aseguró que "la falta de puntería" que está mostrando en estos primeros partidos de Liga es "anecdótica".

El Real Madrid ha iniciado la temporada liguera con tres victorias, dos empates y una derrota que le han hecho dejarse siete puntos de dieciocho posibles en seis jornadas.

"No ha sido el inicio de temporada que esperaba en cuanto a los resultados ligueros, pero hay mucho camino por delante y el Madrid va a estar donde corresponde", confesó Morientes.

"Parecía que el Barcelona después de la salida de Neymar tenía todo perdido y mira ahora que hace un pleno. El inicio tiene sus momentos buenos y malos y seguramente el Barcelona también pasará un bache, pero en los dos o tres últimos meses ambos estarán arriba", dijo Morientes, que dio su punto de vista sobre lo que le está costando al Real Madrid hacer gol en la Liga.

"La falta de puntería me parece anecdótica. Cuando uno empieza a pensar en los jugadores que tiene piensas que es anecdótico. Seguramente acabarán con números envidiables todos", apuntó Morientes, en un acto de LaLiga celebrado en una tienda Orange del centro de Madrid.

Por último, Morientes, que disputó 272 partidos oficiales con el Real Madrid y marcó cien goles, habló sobre la confección de la plantilla del equipo blanco esta temporada, en la que ha habido salidas de renombre.

"Cada temporada es un mundo y la dirección deportiva es la que decide las altas y bajas. Es difícil estar en el Madrid y no participar lo que uno quiere, por eso algunos se van", dijo.

"Aún así, la plantilla del Real Madrid siempre será competitiva. Cuando los resultados no acompañan surgen las dudas, pero no me cabe duda que este equipo cuando realmente empiece a jugarse todo lo importante estará donde corresponde", concluyó.