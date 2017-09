Maldonado sobre el referéndum: "La afición entiende la libertad de expresión"

Madrid, 26 sep (EFE).- Salva Maldonado, entrenador del Movistar Estudiantes, aseguró que la afición del club colegial "entiende lo que es la libertad de expresión", tras ser preguntado durante la presentación del equipo por su postura ante el referéndum convocado en Cataluña el próximo 1 de octubre.

"La afición de Estudiantes es una afición que, como en todos los sitios, entiende lo que es la libertad de expresión. Hay gente de todas las ideas y de todos los sentimientos", dijo el técnico.

Maldonado ha participado junto con otros deportistas en la campaña 'El Deporte por el Sí', a favor de la independencia de Cataluña.

"Las declaraciones que yo hago a nivel personal, como se entiende, son a nivel personal. Las opiniones están ahí", dijo, para separar su postura ante el referéndum y su labor al frente de Estudiantes.

"Tampoco es un tema en el que vamos a entrar ahí demasiado, todos sabéis mi opinión al respecto. Mi opinión ya la sabéis, durante la temporada quien quiera tener más información al respecto podrá manifestarla y ahora no creo que sea ni el momento ni el lugar para decir más allá de lo que ya sabéis", comentó Maldonado.

Respecto a dónde estará el próximo domingo, día en el que está convocado el referéndum independentista, el técnico señaló: "Nadie ha dicho nada de si voy a votar o no voy a votar. He dicho que no sé dónde voy a estar el domingo, si en la Casa de Campo o en mi casa estirado. No se donde estaré el domingo".