Koke: "Morata todo lo que esta tocando lo mete dentro"

Madrid, 26 sep (EFE).- Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, destacó este martes la efectividad del delantero Álvaro Morata, su rival con el Chelsea en la Liga de Campeones y que ha marcado "todo lo que está tocando" en los últimos partidos, y avisó de que es "fundamental" sacar "algo positivo" este miércoles.

"Es normal que el Chelsea marque goles teniendo el delantero que tiene como Álvaro Morata. Ahora todo lo que está tocando lo mete dentro. Esperemos que mañana no tengan su día ni el Chelsea ni los españoles del Chelsea", explicó en rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano junto a su técnico, el argentino Diego Simeone.

"Es fundamental sobre todo que empecemos ganando, porque en Roma fue un partido complicado y sacamos un punto, aunque merecimos más. Vamos a jugar contra el líder del grupo y tenemos que hacer las cosas bien en casa. Tenemos que ganar. No va a decidir el grupo mañana, pero es fundamental sacar algo positivo de nuestro campo", dijo el internacional español.

"Llevamos varios años haciendo un gran trabajo en esta competición, hemos jugado dos finales, llegado a unas semifinales y a cuartos. No sé si somos favoritos o no. Sólo sé que trabajamos día a día y que mañana va a ser un partido muy bonito que tenemos que ganar. Pensamos en este partido, no en si somos favoritos o no".

Koke prevé un gran ambiente en el estadio Wanda Metropolitano: "Mañana seguro que va a estar mucho más que el Calderón. La gente está súper emocionada con el nuevo estadio y todo lo que estamos haciendo en este inicio de temporada y lo contagiamos a la gente para que venga a apoyarnos. Mañana vamos a esperar uno de los mejores días del Wanda Metropolitano. Es el primer partido de Champions aquí y lo vamos a notar en el ambiente seguro".