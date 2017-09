Hungría bloqueará a Ucrania en la UE por la ley de lenguas de las minorías

Budapest, 26 sep (EFE).- El Gobierno húngaro aseguró hoy que bloqueará la integración europea de Ucrania en respuesta a la recién aprobada ley que prioriza el uso del ucraniano en la educación frente a las lenguas de la minorías nacionales y que Budapest considera discriminatoria.

"Hungría bloqueará y vetará en la Unión Europea todos los pasos que, dentro del programa de Asociación Oriental, podrían significar un avance en la integración europea de Ucrania", advirtió el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.

"Garantizamos que todo esto le dolerá a Ucrania en el futuro", llegó a decir el ministro en unas declaraciones a la agencia MTI desde Singapur, donde se encuentra de visita oficial.

Szijjártó denunció que "es una vergüenza y una infamia" que el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, haya firmado la ley.

La nueva normativa ha generado el rechazo de Hungría y de otros países de la región, como Rusia y Rumanía, porque establece la obligatoriedad de usar el ucraniano como idioma vehicular en todas las escuelas públicas del país a partir de quinto de primaria.

El uso de lenguas minoritarias se limita a los primeros cuatro años de la enseñanza primaria y ello sólo en los centros gestionados a nivel local y no estatal, indica MTI.

A mediados de septiembre, los Gobiernos de Rumanía, Hungría, Grecia y Bulgaria enviaron una carta conjunta al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pidiendo que no se limiten los derechos de las minorías en Ucrania.

Szijjártó aseguró hoy que Poroshenko "ha dado un enorme paso alejándose de Europa", pese a que el presidente ucraniano anteriormente había asegurado que quiere acercar su país a la UE.

El Gobierno de Ucrania defiende que esta ley no pretende implantar el monolingüismo sino preservar la lengua oficial, ya que una parte de la población, argumenta, no la domina o incluso no la entiende.