Hallan muerto de un disparo a un guardia de Duterte en palacio presidencial

Manila, 26 sep (EFE).- Un guardia de la seguridad del jefe de Estado filipino, Rodrigo Duterte, fue hallado hoy muerto con un disparo en el pecho en el palacio presidencial de Manila, en un incidente que está siendo investigado por la Policía.

Harim Gonzaga, comandante de 37 años del Grupo de Seguridad de Presidencia, fue hallado muerto por su esposa en dependencias del Palacio de Malacañán a las 8.50 hora local (0.50 GMT), indicó Lope Dagoy, portavoz de este equipo de élite encargado de proteger al líder del país.

El fallecido tenía un disparo en el pecho que le atravesó el corazón, reveló el portavoz ante los medios en una comparecencia televisada, por lo que se barajan como posibles causas del suceso el suicidio o un accidente con la pistola de calibre 45 que fue hallada en el suelo junto a su cadáver.

"De momento no podemos especular sobre las causas de la muerte, no tenemos todos los datos", aclaró el portavoz, que descartó, no obstante, la hipótesis de un ataque terrorista.

La Oficina Presidencial entregó el cadáver del agente al Operativo en la Escena del Crimen, el grupo especializado en muertes violentas de la Policía Nacional de Filipinas, que ha puesto en marcha una investigación para determinar las causas del suceso.

El presidente Duterte, que tenía eventos programados por la tarde en Manila, no se hallaba en las dependencias del Palacio de Malacañán en el momento del incidente, dijo su oficina, sin ofrecer detalles sobre el lugar específico en el que se encontraba a primera hora de la mañana.

El líder filipino, que no acostumbra a madrugar y suele iniciar su agenda por las tardes, tiene su residencia frente al palacio, al otro lado del río Pasig.