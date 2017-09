Garbiñe Muguruza: "No me quiero poner presión"

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, primera favorita, señaló hoy tras vencer a la ucraniana Lesia Tsurenko, por 6-4 y 6-4 en su debut en Wuhan (China), que no quiere ponerse presión pero si mantenerse seria en los comienzos de este torneo de categoría Premier 5.

"Los partidos no son nunca fáciles aquí, las condiciones de calor y humedad son duras, pero estoy contenta de que pasé y que lo hice en dos sets", dijo Garbiñe, en declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa.

"No me quiero poner presión, simplemente me quiero tomar muy en serio estos partidos de primera ronda por que todo el mundo está jugando muy bien como hemos visto con los resultados de hoy. Así que estoy muy contenta de estar en la tercera ronda", añadió la número uno del mundo.

Sobre su partido de mañana miércoles ante la polaca Magda Linette dijo que su rival está jugando muy bien. "Nunca hemos jugado, viene haciendo buenos partidos y va a ser interesante jugar contra ella", señaló.