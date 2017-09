Forcadell afirma que "se vulnera" el Tratado de la UE en Cataluña

Bruselas, 26 sep (EFE).- La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, afirmó hoy que en Cataluña "se vulnera" el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (UE) sobre el respeto a la libertad y al Estado de Derecho.

Forcadell realizó estas declaraciones al recoger el premio Maurits Coppieters por su defensa de la lengua y la cultura catalanas, y por su trabajo en favor de la autodeterminación de Cataluña.

El Centro Maurits Coppieters, de nuevo cuño y que preside Xabier Macias, premia a personas y organizaciones que defiendan la secesión de Estados y la autodeterminación, la diversidad cultural y lingüística, el diálogo intercultural, las minorías, la paz, la democracia y la unidad de Europa, según dicen en su presentación.

Este centro es la fundación asociada al subgrupo "regionalista" de la Alianza Libre Europea (ALE), que forma parte de los Verdes en el Parlamento Europeo.

Forcadell indicó en la entrega del galardón que "el futuro de Europa también pasa por Cataluña" y que "también Europa tiene que tener en cuenta que en estos momentos en Cataluña se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de reunión o de expresión".

El artículo 2 del Tratado de la Unión señala que ésta se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y los derechos humanos.

A preguntas de los periodistas, Forcadell rechazó que se pueda producir "ninguna violencia ni incidentes" en Cataluña a raíz del referéndum convocado por la Generalitat el 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

"Lo que estamos defendiendo es ir a votar el 1 de octubre. Vamos a ir a votar y veremos cuál es el resultado", indicó, y recalcó que "en Cataluña somos un solo pueblo, siempre lo hemos defendido".

Preguntada por si Cataluña hará una declaración unilateral de independencia si la consulta no se realiza o la participación que registra no es representativa, Forcadell respondió que ese asunto atañe "al (poder) Ejecutivo, no al Legislativo".

"La decisión corresponde al Gobierno de Cataluña. Creo firmemente en la separación de poderes", concluyó Forcadel.

El Gobierno catalán ha convocado para el próximo 1 de octubre un referéndum secesionista que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, a pesar de lo cual el ejecutivo de Carles Puigdemont ha seguido adelante con la consulta. EFE