El festival de cine "Another Way" anuncia la programación de su III edición

Madrid, 26 sep (EFE).- El festival de cine socioambiental "Another Way" ha dado a conocer la programación definitiva de su tercera edición, en la que se proyectarán 15 documentales internacionales, muchos de ellos inéditos en España, y que incluye talleres para niños, encuentros con cineastas y una mesa redonda.

El festival, que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre en Cineteca y Matadero Madrid, está dirigido por Marta García Larriu y tiene como objetivo sensibilizar e informar al público sobre los retos medioambientales y sus posibles soluciones, han informado en un comunicado.

La película que inaugurará el certamen será "Thank you for the rain", de la directora noruega Julia Dahr, un filme centrado en el encuentro fortuito entre Dahr y un granjero keniano, líder de su comunidad y activista global, en el que se abordan aspectos relacionados con el cambio climático como el acceso al agua, los refugiados o la adaptación y que se estrena en España.

Tras la proyección de cada uno de los 15 documentales -nueve compiten en la Sección Oficial y seis en la Sección Impacto- se realizará un coloquio entre los asistentes y un experto en la materia para tratar de impulsar la actuación del público hacia un desarrollo sostenible.

Los documentales que forman parte de la Sección Oficial son Thank you for the rain (Julia Dahr), White Waves (Inka Reichert), Colours of the Alphabet (Alastair Cole), The Island and the Whales (Mike Day), The Workers Cup (Adam Sobel), A New Economy (Trevor Meier), Seed: The Untold Story (Taggart Siegel y Jon Betz), Dead Donkeys Fear No Hyenas (Joakim Demmer) y The Age of Consequences (Jared P. Scott).

Estas nueve películas compiten por el Premio del Jurado de 650 euros, un tribunal que este año está compuesto por Iñigo Trojaola, coordinador de contenidos de MoviStar+; Paula Vaccaro, fundadora de Pinball London, productora y periodista; y Daniel Bajo, jefe de adquisiciones de Karma Films; mientras que las 15 películas optan al Premio del Público.

Los documentales que se proyectarán en la Sección Impacto serán Blood Lions (Nick Chevallier y Bruce Young), River Blue (David McIlvride y Roger Williams), Women are the Answer (Fiona Cockrane), Stories of the Plains (Christine Seghezzi), Atlantic (Risteard O'Domhnail) y At the fork (John Papola).

Además, en la sesión de clausura el 8 de octubre se darán los premios a los ganadores del concurso de cortos ambientales "Rueda por el cambio", patrocinado por SIGNUS y que cuenta con la colaboración de EFEverde de la Agencia EFE.

Junto a la programación cinematográfica, el certamen ofrece actividades para todos los públicos, como clases de yoga, de teatro creativo para niños o mesas de participación ciudadana.