Eyenga: "El DNI del Fuenlabrada este año va a ser la defensa"

Fuenlabrada , 26 sep .- El alero congoleño Christian Eyenga, que esta temporada jugará en el Montakit Fuenlabrada, aseguró a EFE que la defensa será "el DNI del equipo" esta campaña, se mostró "encantado" con el técnico argentino Néstor García y auguró que el 'Fuenla' luchará por estar en el 'top 8' de la Liga.

"La defensa este año va a ser muy importante, va a ser nuestro DNI este año", afirmó rotundo Eyenga, un viejo conocido del baloncesto español, que ha despertado entusiasmo en la afición local después de su gran aparición el pasado 'playoff' con el Unicaja, con el que jugó seis partidos y promedió 10 puntos y 4 rebotes por encuentro; 21 y 4 en su debut ante el Tenerife.

"Entiendo que la gente espere de mí mucho en defensa, en la energía que puedo aportar al equipo, y espero ayudar al equipo a dar un plus, más energía y físico", explicó a EFE el alero nacido en Kinshasa (Congo) hace 28 años, en una sesión abierta a los medios organizada por el club en el Pabellón Fernando Martín.

Eyenga se mostró entusiasmado con su nuevo entrenador, el argentino Néstor García, del que valoró especialmente su trato personal con los jugadores.

"Me encanta, tengo muy buen 'feeling' con él. Es un entrenador que está muy pendiente de los jugadores, que cada día te pregunta cómo estás, viene, te abraza, te gasta bromas... Es increíble", apuntó el alero.

En el cuerpo técnico del Fuenlabrada Eyenga tiene a un viejo conocido, el segundo técnico Josep María Raventós, que fue entrenador de un joven Christian durante sus primeros pasos en el Joventut y el CB Prat, club vinculado entonces al conjunto verdinegro en el que estuvo cedido entre 2007 y 2009.

"Él me entrenó de pequeño en Badalona, sub 20, júnior y en el CB Prat, tres años. Es una relación de mucho tiempo. No hablé con él antes de venir aquí, me lo encontré después. Para mí es bueno porque puedo hacer con él entrenamiento individual, puedo mejorar", aseguró Eyenga.

Aunque su destino esta temporada y la siguiente, si se cumple su contrato, está en el sur de Madrid, Eyenga siempre considerará su casa a otra localidad de la periferia, en este caso barcelonesa, una Badalona a la que llegó con 18 años de la mano del exjugador hispano-centroafricano Anicet Lavodrama.

"Empecé a jugar al baloncesto en el Congo en la calle con los amigos, me descubrió Anicet Lavodrama, que jugó en ACB. Me dijo que podía ser un jugador profesional de alto nivel. Para mí era un sueño venir, me dieron la opción de venir de pequeño al Joventut y todo empezó allí", recordó.

"Siempre digo que Badalona es mi casa y va a serlo siempre. Ojalá algún día me retire allí. Siempre estará en mi corazón Badalona, una ciudad que me ha hecho jugador y persona", agregó.

El alero congoleño, con gran capacidad atlética y una amenaza desde el triple, es un auténtico trotamundos del baloncesto, que ha pasado por la NBA (Cleveland Cavaliers, Los Ángeles Lakers), China, Polonia e Italia, donde ha jugado las últimas temporadas.

"Lo que me han pedido en Fuenlabrada es que aporte mi experiencia de jugar Euroliga y NBA, pero también me han pedido que traiga mucha energía al equipo, necesitamos eso este año", insistió.

Eyenga sitúa al Fuenlabrada entre ese grupo de equipos que luchará por meterse entre los ocho de cabeza, los puestos que dan acceso en enero a la Copa del Rey y en mayo al 'playoff', aunque recuerda que lo primero es asegurar la permanencia.

"El Fuenlabrada es un equipo que siempre está ahí peleando por el 'top 8', el playoff o la Copa del Rey. Me hace mucha ilusión venir aquí, que me llamaran para fichar fue una suerte. El objetivo primero es mantenerse, y luego hacer las cosas bien. Si lo hacemos bien, seguro que las opciones llegarán", finalizó.