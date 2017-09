Dolors Montserrat, a ERC: No me voy a callar. Soy tan catalana como ustedes

Madrid, 26 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha advertido hoy a ERC de que no se quedará callada ante el atropello de los derechos y libertades en Cataluña y ha asegurado que el Gobierno no dejará a ningún catalán a la suerte de quienes les quieren llevar al sectarismo.

"No me voy a callar, porque mi silencio sería responsable de su atropello", ha respondido Montserrat a la senadora de ERC Elisenda Pérez Esteve en la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, donde le ha preguntado sobre si conoce los motivos por los que "gran parte" de los catalanes quieren independizarse.

La titular de Sanidad, la única catalana del Gobierno de Mariano Rajoy, ha criticado a la parlamentaria independentista que le hable como si ella no fuera de Cataluña.

"Soy tan catalana como usted", ha aseverado Dolors Montserrat, que ha intercalado el uso del español y el catalán ante el pleno del Senado en una intervención que, probablemente, ha sido la más personal de la sesión de control.

Ha incidido en que a todos los catalanes y españoles les une "la concordia, la convivencia y el vivir en paz" y que eso solo lo garantiza la "gran democracia" española, que "jamás ha excluido a nadie, ni por su pensamiento ni por su ideología ni por su edad".

Como catalana, ha dicho que siente "profunda tristeza y dolor" al ver cómo los separatistas "ahondan cada día en la confrontación y la división de los catalanes".

También ha confesado que siente "vergüenza" por el "mayor atropello" que han cometido contra Cataluña y todos los catalanes al "liquidar" el marco de convivencia y el Parlament.

"No me hablen ustedes de democracia, no me den lecciones de democracia (...) Díganlo bien alto, que hoy ustedes están en el Senado y hoy no podemos estar en el Parlament, porque está cerrado", ha insistido la ministra, que ha recalcado que se siente "orgullosa" de ser catalana.

Pero también, ha añadido, de ser miembro del Gobierno de España, un Ejecutivo que "no va a dimitir en la defensa de la democracia, la convivencia y la ley" y que "no va a abandonar a nadie".

La senadora de ERC ha defendido que Cataluña está luchando por el derecho a decidir su futuro

Tras señalar que durante más de doce años militó en el PSC y defendió el federalismo, ahora defiende la causa independentista al considerar que "Cataluña ha intentado ser como es, pero se ha topado con el muro de la incomprensión y la negación".

Ha criticado que el PP y el PSOE sean los que deciden cómo debe ser España, con lo que a Cataluña no le queda "más remedio que amoldarse a una decisión centralista", lo que ha llevado a "muchos federalistas de convicción a ser independentistas de corazón".

"No hay ningún intento de entendernos ni ilusionarnos para que queramos ser España, debemos serlo por la fuerza", ha denunciado Pérez Esteve, que ha recalcado que, contra las imposiciones de Madrid, pretenden que Cataluña decida libremente en referéndum qué quiere hacer.

Y así lo van a hacer el próximo domingo, ha advertido la senadora de ERC, que ha invitado a Dolors Montserrat a formar parte de la "fiesta de la democracia". "Señora ministra, este domingo nos vemos en las urnas", ha concluido.