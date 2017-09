Corbalán y Llorente confían en que se "desbloquee la actual situación"

Madrid, 26 sep (EFE).- Juan Antonio Corbalán y José Luis Llorente, dos históricos bases españoles medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de 1984, en Los Ángeles, y subcampeones del Eurobasket de 1983, confían en que se "desbloquee la actual situación" del baloncesto.

"Desde fuera resulta evidente que hay que poner remedio al clima de desorganización que se percibe en el baloncesto. El equipo nacional siempre tiene que ser el punto de referencia del interés, como lo ha sido históricamente en España, por eso está bien la última iniciativa de FIBA", dijo Corbalán.

"Yo, por ejemplo, me he sentado a ver el pasado Eurobasket con muchísimo interés, cosa que no me pasa con las competiciones de clubes, que también tienen su sitio pero que veo responden más a intereses comerciales", añadió el exbase en declaraciones remitidas a varios medios españoles.

"En este sentido, la FIBA, al menos para los que pensamos que yo, está llamada a salvaguardar ese punto de referencia del baloncesto que son las competiciones por selecciones, dentro de una serie de organizaciones en las que también están la Federación Española, la ACB y la Euroliga, por supuesto", resumió Corbalán.

José Luis Llorente, expresidente de la Asociación de Jugadores en España (ABP) insistió en que "se observa la buena voluntad de la FIBA por llegar a este acuerdo".

"Más allá, esta propuesta de solución de FIBA a Euroliga es un paso adelante de importancia para intentar desbloquear la actual situación". "En todo caso, lo más importante es siempre velar por la la salud y las condiciones de los jugadores", apostilló Llorente.