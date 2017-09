Banco central marroquí dice que liberalización de moneda es decisión política

Rabat, 26 sep (EFECOM).- El banco central marroquí dijo hoy que la anunciada y polémica reforma monetaria, consistente en la flexibilización progresiva de la moneda, el dirham, está técnicamente lista pero ahora es "una decisión política" que compete al Gobierno.

Esta reforma que en principio iba a entrar en vigor el pasado mes de junio fue pospuesta "sine die" por el Gobierno en el último momento ante la preocupación social y las operaciones de especulación con las divisas que suscitó entonces.

El gobernador del banco central Bank al Maghrib (BAM), Abdelatif Juahri, insistió hoy -en una rueda de prensa posterior a la reunión trimestral de la entidad bancaria- sobre el carácter necesario de esta reforma.

"Si queremos ir hacia la emergencia económica no hay otra opción. El inmovilismo no es sostenible. (...) Si no hacemos las reformas, serán más duras e incluso imposibles de realizar. Los otros (la competencia) la harán más rápido y será tarde seguirles", aseveró.

La pospuesta flexibilización del dirham fue el tema que casi monopolizó las preguntas de los periodistas que asistieron al encuentro con Juahri, quien ofreció una respuesta detallada.

Juahri recordó que la decisión de poner en marcha la flexibilización del dirham queda en manos del Gobierno, y añadió que los aspectos técnicos de la reforma han sido estudiados por su departamento, que pidió asistencia técnica a instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si el Gobierno ha pospuesto esta reforma para apreciarla y estudiarla mejor me parece positivo", indicó el gobernador del banco central.

Para Juahri su país ha reunido las condiciones favorables para una transición "serena" hacia una mayor flexibilización del dirham: una sostenibilidad presupuestaria, reservas de divisas consecuentes, un sistema bancario sólido, y una inflación controlada.

Contrariamente a Egipto, donde se produjo una fuerte caída de la libra tras su liberalización, Juahri aseguró que su país optó "de forma voluntaria" por esta reforma que según él no implicaría una devaluación del dirham.