Azpilicueta: "Claro que considero al Atlético candidato al título"

Madrid, 26 sep (EFE).- César Azpilicueta, defensa del Chelsea, consideró este martes al Atlético de Madrid como "un candidato al título" del máximo torneo europeo, una condición que eludió otorgar a su equipo, y remarcó que hay que hacer "un partido perfecto" para ganar al bloque rojiblanco este miércoles en el Wanda Metropolitano.

"Claro que lo considero (al Atlético un candidato al título), porque en los últimos años ha estado en dos finales, siempre ha estado luchando hasta el final, es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos con el mismo entrenador y con la base del equipo prácticamente la misma", expuso en rueda de prensa en el escenario del encuentro de este miércoles del grupo C de la 'Champions'.

"A pesar de no que no haya podido firmar este verano, lo hizo anteriormente para prever esta situación. Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que siempre va mejorando, va progresando y por supuesto que en esta edición lo veo como uno de los posibles candidatos", prosiguió el futbolista internacional español.

Para su equipo, eludió esa condición de favorito: "Es difícil considerarte así en una competición cuando hemos estado un año fuera del torneo más grande de Europa. Por supuesto que queremos hacerlo bien. Hace cinco años, el Chelsea fue campeón de Europa, en 2014 llegamos a las semifinales, que el Atlético nos eliminó...."

"Estamos en una progresión que ojalá podamos hacerlo muy bien en esta edición de la Liga de Campeones, pero el cartel de favorito es muy pronto. Mañana es un buen test para ver dónde podemos llegar", continuó Azpilicueta, que apostó para el encuentro de mañana por un "Chelsea valiente" en su visita al estadio Wanda Metropolitano.

"Sabemos que venimos a un campo complicado. Nuestro objetivo va a ser intentar llevarnos los tres puntos, haciendo nuestro juego y sabiendo que tenemos que hacer un partido perfecto para ello", dijo el defensa, que dedicó elogios a su compañero Álvaro Morata, autor de ocho goles en sus últimos seis duelos entre el Chelsea y España.

"Cuando decidió fichar por el Chelsea, desde el primer día siempre intentó dar el máximo, adaptarse a un nuevo país, a un nuevo equipo y todo el trabajo que ha hecho está siendo recompensado con goles, que al final los delanteros viven de ello y esperemos que siga esa línea", valoró Azpilicueta.

También habló de Diego Costa: "He tenido la suerte de tenerle como compañero en el Chelsea, de ser mi compañero en la selección, ojalá lo sea durante mucho tiempo y ahora ha decidido el cambio. Desearle la mayor de las suertes. Ha sido una pieza muy importante en el equipo e inicia una nueva carrera en la vuelta a su club".

"Diego Costa ya no está con nosotros. Tenemos que jugar con los futbolistas que tenemos. Es mejor no tenerlo enfrente, porque lo conozco bien y es un delantero muy bueno. Es una pequeña ventaja no tenerlo mañana enfrente", añadió Azpilicueta en el estadio Wanda Metropolitano, minutos después de aterrizar en Madrid.