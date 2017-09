Abengoa cancela su presentación de resultados semestrales tras sentencia

Madrid, 26 sep (EFECOM).- Abengoa ha cancelado la presentación de sus resultados del primer semestre, prevista para hoy, tras la sentencia de un juzgado de Sevilla que ha estimado parcialmente el recurso de un grupo de bonistas y acreedores de la compañía contra su plan de refinanciación.

La compañía, en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha indicado que la sentencia estima las impugnaciones relativas a la "desproporción del sacrificio" causado a ese grupo de bonistas y acreedores, e implica que los efectos del acuerdo de reestructuración no se extiendan a ellos.

Abengoa ha asegurado que la decisión judicial sólo afecta a los impugnantes y no a todos los acreedores, y añade que la sentencia no permite determinar el tratamiento que se tiene que dar a la deuda excluida, por lo que pedirá una aclaración al juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla.

Ha añadido que la sociedad está identificando los diferentes pasivos que se pudieran ver afectados por este pronunciamiento y evaluando la información que se debía recoger en los estados financieros semestrales consolidados correspondientes al primer semestre de 2017.

Por eso, Abengoa ha cancelado la presentación de resultados prevista para esta tarde al cierre del mercado y ha señalado que la nueva fecha se comunicará más adelante.

El juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla ha estimado parcialmente el recurso presentado por un grupo de bonistas y acreedores de la compañía contra el plan de refinanciación de la compañía acordado el año pasado y que le permitió salvar el concurso de acreedores.

En su sentencia, esta instancia judicial considera excesiva la quita practicada en la deuda de la entidad con esos bonistas y acreedores.

No obstante, no anula el plan de refinanciación, pero lo deja sin efectos para más de medio centenar de bonistas y acreedores que no firmaron el acuerdo y lo impugnaron, a los que Abengoa deberá devolver su deuda íntegra sin aplicar la quita del 97 % pactada, lo que supone que la compañía tendrá que elevar su deuda reconocida de cerca de 9.000 millones.

El acuerdo de refinanciación fue impugnado entre otros por una treintena de inversores como la familia Melgarejo, Fernández de Bobadilla, Armando Brihuega, exdirectivos de Pepephone y la sicav Ahorrocapital, que en conjunto reclamaban en total unos diez millones de euros.