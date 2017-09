El veterano McAuley vuelve a una convocatoria de Irlanda del Norte

Londres, 25 sep (EFE).- El veterano defensa Gareth McAuley, de 37 años, es la principal novedad en la convocatoria de la selección de Irlanda del Norte para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 frente a Alemania y Noruega.

McAuley, jugador del West Bromwich Albion, se perdió los triunfos del mes pasado sobre San Marino y la República Checa por una lesión muscular, y este lunes ha vuelto a ser llamado por el entrenador, Michael O'Neill.

El zaguero, autor de 9 goles en 72 partidos con el combinado británico, ocupará el puesto en el 'once' del lesionado Craig Cathcart (Watford), que no ha entrado en la lista por unas dolencias musculares.

"La ausencia de Gareth siempre se nota, por lo que estamos encantados de que esté de vuelta con nosotros. Es el tipo de jugador que uno siempre quiere en su equipo", declaró O'Neill, durante el anuncio de la lista.

Además de McAuley, las otras novedades en la convocatoria de 26 hombres son Jordan Jones, del Kilmarnock escocés, y George Saville, del Millwall.

Irlanda del Norte, que ya se ha garantizado acabar con mínimo en segunda posición en el Grupo C, recibe a Alemania el próximo 5 de octubre en Belfast, antes de viajar a Oslo para medirse con Noruega tres días después.

"El partido contra Alemania no podría ser más difícil. Sin embargo, no podría llegar en un mejor momento para nosotros y no tenemos nada que perder. Después de que los jugadores vivieran una Eurocopa, ahora queremos que vivan un Mundial. Pero todavía queda mucho por hacer", aseguró el seleccionador.

-- Convocatoria de Irlanda del Norte para los partidos de clasificación frente a Alemania y Noruega:

Guardametas: Michael McGovern (Norwich City), Alan Mannus (St Johnstone), Roy Carroll (Linfield).

Defensas: Gareth McAuley (West Brom), Aaron Hughes (Hearts), Jonny Evans (West Brom), Craigh Cathcart (Watford), Chris Brunt (West Brom), Conor McLaughlin (Millwall), Lee Hodson (Rangers), Ryan McLaughlin (Oldham), Adam Thompson (Bury), Daniel Lafferty (Sheffield United), Tom Flanagan (Burton Albion).

Centrocampistas: Steven Davis (Southampton), Niall McGinn (Gwangju), Ollie Norwood (Fulham), Corry Evans (Blackburn), Shane Ferguson (Millwall), Stuart Dallas (Leeds), Matthew Lund (Burton Albion), Paul Paton (St Johnstone), Jordan Jones (Kilmarnock), George Saville (Millwall).

Atacantes: Kyle Lafferty (Hearts), Josh Magennis (Charlton), Conor Washington (QPR), Shay McCartan (Bradford City).