De la Serna: Gobierno no valora decisiones judiciales, las respeta y cumple

Ferrol, 25 sep (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado hoy que el Gobierno "no valora decisiones judiciales", sino que las "respeta, acata y cumple".

De la Serna ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por las palabras del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha apuntado a que estaría "abierta" la posibilidad de detener a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, por un delito de malversación.

"Desconozco cuáles son esas declaraciones, no he tenido tiempo de escucharlas", ha indicado a preguntas de los medios. En todo caso, ha observado que el "Gobierno va a respetar" sus decisiones y "no opina" al respecto.

"El Gobierno no valora decisiones judiciales; las respeta, acata y cumple", ha señalado.

Cuestionado por la celebración del referéndum en Cataluña, ha replicado que "por supuesto que no" se desarrollará.

"No se va a celebrar, no hay ninguna posibilidad de que se celebre", ha incidido el ministro, que ha recordado que no "hay censo, tarjetas censales" o "comunicación con los ciudadanos", ya que han sido requisadas.

"El Gobierno, tal y como se comprometió, ha actuado con firmeza y contundencia para que no se produzca ese referéndum", ha destacado Íñigo de la Serna, que ha considerado que hay que "mantener la disposición de medios para garantizar el cumplimiento de la ley".

En su opinión, "los representantes políticos de la Generalitat están llevando a cabo claramente acciones en contra de la Constitución y de la ley", por lo que ha abogado por persistir en la "firmeza" y en su impresión de que la consulta "no se va a producir".

Finalmente, el titular de Fomento ha anunciado que el Ejecutivo "actuará en cada momento en función de las circunstancias que se produzcan" y que estará "a disposición de los órganos judiciales".

En este ámbito, ha aludido al establecimiento desde la Fiscalía de "un sistema de coordinación" entre Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra y ha apostado por "fortalecer esa coordinación".

En todo caso, ha reseñado la necesidad de actuar "salvaguardando las competencias de cada uno", de modo que ni "Interior ni Policía ni Guardia Civil" asumirán las del cuerpo policial catalán.