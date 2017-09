La FA no sanciona a Mourinho pese a su expulsión en Southampton

Londres, 25 sep (EFE).- La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha decidido este lunes no sancionar al técnico del Manchester United, José Mourinho, pese a haber sido expulsado el pasado sábado durante el triunfo de su equipo en Southampton (0-1).

La Comisión Independiente Reguladora del máximo organismo del balompié inglés decidió no suspender a Mourinho, por lo que podrá sentarse en el banquillo en el próximo partido de Premier League, el sábado 30 de septiembre en Old Trafford contra el Crystal Palace (14:00 GMT).

Mourinho, de 54 años, fue enviado a la grada por el árbitro Craig Pawson después de haber salido de su zona técnica y haber entrado en el terreno de juego en los instantes finales del duelo contra el Southampton.

Después de ser expulsado, el luso se fue a dar la mano uno por uno a cada miembro al cuerpo técnico del equipo rival, incluido el entrenador, Mauricio Pochettino.

"No sé qué pasó, no sé nada. Hay que preguntarle al árbitro qué sucedió. Craig (Pawson) me dijo que me fuera y me fui", declaró un sorprendido Moutinho después del partido.

La temporada pasada, el entrenador del United fue sancionado en dos ocasiones por dos incidentes diferentes, ambos en el mes de noviembre: primero fue enviado a la grada por el referí Mark Clattenburg durante un duelo con el Bunrley -recibió un partido de suspensión- y después sancionado con 50.000 libras de multa y sancionado una jornada por criticar al árbitro Anthony Taylor antes de un encuentro liguero frente al Liverpool.