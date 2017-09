Reyes: "Veo capacitado a Doncic para liderar este equipo muchos años"

Madrid, 25 sep (EFE).- El ala-pívot internacional del Real Madrid Felipe Reyes aseguró este lunes que ve "capacitado" a su compañero esloveno Luka Doncic para "liderar" al Real Madrid "durante muchos años", aunque reconoció que es "mucha presión" para un jugador de 18 años, vigente campeón del Eurobasket con su selección.

"Es un jugador que con 18 años ha conseguido cosas que nadie había conseguido y es normal que la gente tenga las miradas puestas en él. Después de la baja de Sergi (Llull) a él le ponen ahí arriba. A lo mejor es mucha presión para un chaval de 18 años y hay que cuidarlo, pero le veo capacitado para liderar a este equipo durante muchos años", explicó Reyes tras la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa.

El capitán del Real Madrid expresó que "siempre juegan para ganar" y dijo que aunque parten como "uno de los favoritos" no son el único porque hay "equipos de nivel" en la competición.

"El Real Madrid siempre parte como uno de los favoritos pero no el favorito, hay equipos de nivel en ACB y no te puedes quedar con uno. Está el Barça, Unicaja, Baskonia, Valencia ganó la Liga y la Supercopa, ellos son los campeones y han hecho muy buen equipo. En ese grupo estamos unos cuantos y no te puedes quedar con uno solo", afirmó Reyes.

Respecto a las nuevas incorporaciones del Real Madrid, con el escolta francés Fabien Causeur, el pívot bosnio Ognen Kuzmic, el alero montenegrino Dino Radoncic y el regreso del base argentino Facundo Campazzo, Reyes destacó las "ganas" de sus nuevos compañeros.

"Son jugadores que vienen con muchas ganas, hambre, ilusión, ganas de aportar cosas nuevas, eso siempre es bien recibido. Ahora el resto tenemos que intentar que se acoplen rápido al equipo y entre todos ayudarles", finalizó.