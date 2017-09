La Policía registra el piso de un joven valenciano por copiar la web del 1-O

(Actualiza la VL1145 con la reacción de Compromís)

València, 25 sep (EFE).- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han registrado la vivienda de un joven de 21 años de la localidad valenciana de Burjassot, informático en paro, que al parecer había publicado un listado de réplicas de la web del referéndum catalán.

Según han informado a Efe los letrados que atendieron a este joven, pertenecientes al colectivo de abogados voluntarios drets.cat, los hechos se produjeron el pasado viernes, cuando "ocho agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial" acudieron al domicilio donde este joven reside con sus padres.

En esta operación, los agentes requisaron tres discos duros y un teléfono móvil "y no entregaron copia del decomiso", según ha declarado a Efe la letrada María Vila.

Las diligencias han sido abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Paterna (Valencia), el mismo que autorizó el citado registro.

Tras el registro, el joven fue citado a declarar esa tarde en la sede de la Jefatura Superior de Policía, adonde acudió acompañado del letrado Ricardo Cano, y posteriormente quedó en libertad tras negarse a declarar.

"El joven recibió una llamada de la Unidad de Delitos Informáticos y le pidieron que colaborase con ellos para reventar la web del referéndum, dándole a entender que si colaboraba con ellos no tendría ningún problema", ha explicado a Efe María Vila.

Esta propuesta, según Ricardo Cano, se repitió de nuevo en la Jefatura Superior de Policía, aunque de forma "más matizada" porque el compareciente ya advirtió de que "no iba a colaborar ni a declarar".

"El operativo policial en este y otros casos similares consiste básicamente en preguntar a los sospechosos si son funcionarios o se les ha encargado algo, porque no conciben que la gente lo haga de forma voluntaria", indica Vila.

Según explica Cano, hoy ha acudido al Juzgado de Instrucción 4 de Paterna para personarse en la causa y consultar los autos, algo que según ha dicho no ha sido posible: "Me han dicho que los estaba repasando la jueza; no me han dicho que la causa sea secreta, así que mañana volveré".

"Parece ser que en Cataluña hay catorce o quince imputados más en el marco de este mismo proceso, que enmarcamos dentro de una causa general contra el independentismo", ha explicado.

Según Cano, su cliente sigue manteniendo la condición de investigado, aunque desconoce los cargos.

"Los policías nos dijeron que se le imputaba un posible delito de desobediencia, pero el chaval ni es funcionario ni ha sido advertido previamente. No hay base alguna, es ridículo", opina Cano.

En un comunicado, la oficina de Compromís en el Parlamento Europeo ha anunciado que, a través de su eurodiputado Florent Marcellesi, presentará una pregunta dirigida a la Comisión Europea sobre el caso de este "joven ciberactivista de Burjassot".

Según el portavoz de Compromís en el Parlamento Europeo, Jordi Sebastià, "ante la flagrante violación de las normas elementales del Estado de derecho por las irregularidades cometidas en esta acción policial, la Comisión Europea tiene que actuar, puesto que en un Estado miembro se están vulnerando derechos fundamentales de sus ciudadanos".

"Hemos presentado preguntas sobre casos parecidos en Hungría o en Eslovaquia y España no tiene que ser una excepción, la Comisión Europea tiene que conocer la deriva autoritaria del régimen de Rajoy y actuar en consecuencia porque los fundamentos de la Unión Europea están en juego", ha señalado el exeurodiputado.

A su juicio, "no podemos consentir que las fuerzas de seguridad del Estado actúan contra los ciudadanos en vez de defenderlos, como si estuvimos en una dictadura".