Modi planea dar electricidad gratis a más de 40 millones de familias de India

Nueva Delhi, 25 sep (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció hoy un plan para ofrecer electricidad gratuita a unos 40 millones de hogares de las zonas rurales de la India, donde según el último censo un 33 % de las viviendas no cuentan con este suministro.

"Hay unos cuarenta millones de familias que no tienen electricidad, por no hablar de bombillas. No se cargará dinero a ninguna persona pobre por conexión eléctrica", dijo el mandatario indio en el acto de presentación de este plan, que pretende llevar a cabo antes del final del año fiscal 2018 (marzo de 2019).

Para llevar suministro eléctrico a estos 40 millones de hogares, el Ejecutivo indio invertirá en este plan 16.000 millones de rupias (unos 2.068 millones de euros), anunció.

"No solo cada aldea, sino que cada casa tendrá también conexión eléctrica en la nueva India", dijo el primer ministro indio.

Según los datos del último censo, el 67 % de las viviendas indias tienen electricidad -una cifra once puntos porcentuales superior a la de 2001-, aunque solo el 47 % de las casas disponen de acceso directo a agua corriente.