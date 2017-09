Llega Gems 2017, un selecto adelanto del Festival de Cine de Miami

Miami, 25 sep (EFE).- Miami acogerá del 12 al 15 de octubre el Festival de Cine Gems (Gemas), que muestra una quincena de filmes destacados, incluido el ganador de la Palma de Oro en Cannes, como un adelanto de la próxima edición del certamen cinematográfico internacional de esta ciudad, que tiene lugar en marzo.

"The Square" (Suecia), dirigida por Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2017 y aspirante a ser candidata a los Oscar, es una de las "gemas" del certamen, que será inaugurado con la proyección de "Call Me By Your Name" (Italia/ Francia), dirigida por Luca Guadagnino.

España tiene una importante representación en este certamen, organizado por el Miami Dade College (MDC) y en el que abundan las películas premiadas en otros festivales y las aspirantes a competir en los próximos premios Oscar.

En la lista están "No sé decir adiós", de Lino Escalera, quien acompañará el estreno de su filme en Norteamérica, "La vida y nada más", una coproducción con Estados Unidos dirigida por Antonio Méndez Esparza, quien también estará en el festival y "NO, un cuento flamenco" (España), de José Luis Tirado.

Así mismo se presentará "Verano 1993 (Estiu 1993)" (España), dirigida por Carla Simón, ganadora del premio al Mejor Largometraje del Festival de Cine de Berlín 2017, y del Gran premio a la Mejor Película Española en el Festival de Cine de Málaga 2017 y finalista de la selección española para los Oscar.

La representación de América Latina está en "La novia del desierto" (Argentina/Chile), dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato y protagonizada por la chilena Paulina García ("Gloria").

Otras películas seleccionadas son "In The Fade" (Alemania), dirigida por Fatih Akin y seleccionada por Alemania para competir en los Oscar, "My Friend Dahmer (Estados Unidos), dirigida por Marc Meyers, y "The Workshop" (Francia), dirigida por Laurent Cantet.

"Son of Sofia (Grecia/Francia/Bulgaria), dirigida por Elina Psikou y premiada en el Festival de Cine Tribeca 2017, también está en esta tercera edición de Gems, así como "The Florida Project" (EE.UU.), dirigida por Sean Baker, quien acudirá a la presentación, que tendrá lugar el 5 de octubre, adelantándose al programa general.

"Faces Places" (Francia), fruto de la colaboración entre la directora belga Agnès Varda y el artista callejero JR y ganador de L'Oeil d'Or (Ojo Dorado) en Cannes, y "Eric Clapton: Life in 12 Bars" (Reino Unido), de Lili Fini Zanuck, representan al género documental.

El programa se completa con un seminario-conversatorio titulado "Don't Take Yes For An Answer", con los cineastas haitiano-miamenses Edson Jean y Joshua Jean-Baptiste, artífices de la serie web de ocho episodios "Vakabon", filmada totalmente en Miami, que se estrenará en 2018.

La serie, con un coste de 2,5 millones de dólares, nació de la propuesta ganadora que hiciera el dúo de Miami al primer concurso "Get The Greenlight Digital Series", de Project Greenlight Digital Studio, en 2016.