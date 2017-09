Los jugadores "entre la espada y la pared" por las ventanas FIBA

Madrid, 25 sep (EFE).- El nuevo sistema clasificatorio previsto por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para el Mundial 2019, que tendrá 'ventanas' de partidos de selecciones durante la temporada a partir del mes de noviembre, pone "entre la espada y la pared" a los internacionales, según opinan los jugadores.

Las ventanas FIBA fueron objeto de preguntas a los jugadores internacionales que estuvieron en la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa 2017-18, especialmente a aquellos miembros de equipos que disputan la Euroliga, competición cuyas jornadas coinciden con las fechas de partidos de selecciones.

El más claro al respecto fue el uruguayo Jayson Granger, base del Baskonia, que definió la situación de los jugadores internacionales con una expresión muy clara: estar entre la espada y la pared.

"No tengo ni idea, la verdad es que es un problema que a los jugadores nos pone un poquito entre la espada y la pared, es algo complejo. Cuando lleguen las ventanas hablaremos con el club, con la federación y veremos qué es lo mejor", dijo el base charrúa, que regresa a España con el Baskonia tras dos años en Turquía.

"Sí es un tema que se comenta en el vestuario, porque todos queremos jugar en la selección, representar a nuestro país, y a la vez no perdernos ningún partido con el equipo para el que trabajamos y con el que tenemos un contrato. Es como una doble responsabilidad que te pone contra la espada y la pared", añadió Granger.

El español Joan Sastre, también jugador de un equipo de Euroliga como el Valencia Basket y que viene de ganar el bronce del Eurobasket con España, pidió "un acuerdo entre todas las partes", en referencia a la FIBA y la Euroliga.

"No sé, nosotros aún estamos un poco al margen de este tema. Esperamos que se llegue a un acuerdo lo antes posible y sea lo mejor para todas las partes", dijo Sastre, que quiso rehuir polémicas al ser preguntado sobre si en este caso no se está pensando en los jugadores.

"Parece que sí, pero como estamos un poco al margen, no nos queremos meter en polémicas ni nada. Esperamos que se llegue a un acuerdo entre todas las partes y sea lo mejor para todos", insistió.

Juan Carlos Navarro, el escolta del Barcelona que tiene el mayor registro histórico de internacionalidades con España (253 partidos) y juega para un club de la Euroliga, reconoció que es "un tema delicado", aunque a él no le tocará decidir al haber terminado su trayectoria con la selección en el pasado Eurobasket.

"A mí ya no me toca, pero es un tema delicado y complicado, porque a todo el mundo le gusta acudir con la selección, pero cada vez hay más partidos y está todo más complicado. Espero que se arregle, con cambios de horarios o lo que sea, pero a mí no me toca", opinó.

En el mismo sentido se pronunció el ala-pívot del Real Madrid Felipe Reyes, que hoy confirmó su retirada de la selección y recordó que los jugadores tienen sobre sí "demasiados partidos", entre competiciones domésticas, europeas y las nuevas ventanas de clasificación internacionales.

"Lo veo un poco precipitado, demasiados partidos, pero es algo que a mí no me afecta, porque con la selección yo ya no voy a jugar más. A lo mejor habría que preguntar por esto a los dirigentes o jugadores que vayan a jugar esos partidos teniendo tantos partidos como tenemos durante la temporada", dijo Reyes al respecto de las ventanas.

No obstante, otros jugadores ven las ventanas como una oportunidad de brillar con su selección, en el caso de que los internacionales de los clubes de la Euroliga no puedan acudir. Es el caso del ala-pívot del San Pablo Burgos, Sebas Sáiz, que ya ha estado en la selección en la lista previa antes del Eurobasket.

"Al final lo que nos gusta es el baloncesto y más partidos es algo que siempre ilusiona, y más si es con la selección, que es uno de mis mayores sueños", indicó a EFE el joven jugador interior de 23 años.

En este sentido, un veterano como Navarro recordó que disputar partidos de selecciones a mitad de temporada no es algo nuevo, y él mismo disputó "ventanas" en tiempos anteriores.

"En su día como jugador y joven estaba súper ilusionado de ir, pero eran otros tiempos, ahora hay muchos partidos más. Es un tema complicado, siempre estás al límite de físico y esos partidos pueden ser peligrosos. Los clubes miran por sus jugadores, pero creo que cualquiera quiere ir a la selección", finalizó.

La semana pasada seis federaciones nacionales -España, Alemania, Rusia, Grecia, Italia y Turquía- expresaron su intención de convocar a sus internacionales que disputan la Euroliga, que a su vez propuso disputar todos los partidos de selecciones en julio, opción que fue considerada como "inaceptable" por FIBA.