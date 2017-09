Jorge Molina: "Los tres puntos contra el Villarreal dan tranquilidad"

Getafe , 25 sep .- Jorge Molina, delantero y capitán del Getafe, declaró que los tres puntos logrados la última jornada contra el Villarreal "dan tranquilidad" a su equipo, que se ha situado décimo de la clasificación.

"Estamos muy contentos porque eran tres puntos que dan tranquilidad al equipo", dijo Molina, en alusión al 4-0 endosado al Villarreal que ha costado la destitución de su técnico, Fran Escribá.

"No sé en cada club, dentro, lo que hay. Me imagino que verán las sensaciones que tienen y querrán lo mejor para el club. No puedo valorar si es positivo o negativo, porque desde aquí no tengo ni idea. Sabemos que cuando los resultados no se dan el entrenador es el primero que cae", confesó.

Frente al Villarreal, José Bordalás apostó por dos delanteros en el once y tanto Jorge Molina como Ángel respondieron con goles, anotando tres de los cuatro tantos.

"Somos delanteros pero el tipo es diferente. Ángel es más bajito, corre más a la espalda y busca espacios, y yo soy más de balones aéreos y de recibir. Somos distintos, pero somos compatibles. Al final el futbolista lo que quiere es jugar, ayudar al equipo y un delantero si es con goles mejor", manifestó.

"En mi caso siempre intento aportar al equipo, aunque con goles, de cara a todo, a la confianza individual, es importante", concluyó.