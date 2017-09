El Gobierno garantiza el valor del dinar pese al desplome en el mercado negro

Argel, 25 sep (EFECOM).- El primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia, garantizó hoy que el dinar no va a desplomarse y denunció las maniobras de los cambistas que han disparado su cotización en el mercado negro.

En un discurso durante la presentación de su programa de gobierno en el Senado, el jefe del Ejecutivo insistió en que las noticias sobre un descenso abrupto del valor del dinar frente a divisas como el euro y el dólar son simples rumores.

Según la tasa oficial de cambio de hoy, un euro equivale a 133,84 dinares, mientras que en el llamado "mercado paralelo" un euro se cambia a 201 dinares, es decir, en torno a un 60 por ciento más caro.

La amplia diferencia se debe, entre otras razones, a las políticas proteccionistas del gobierno argelino, un país donde la compra-venta de divisas está restringida por el gobierno, que por ejemplo solo permite cambiar 105 euros al año para las personas que van viajar al exterior.

En su intervención, Ouyahia volvió a insistir, además, en que el recurso a la "financiación no convencional" no ha sido una elección del gobierno si no "una imposición" a causa de la aguda crisis económica que padece el país

Esta medida, aprobada hace dos semanas, permite al Banco Central de Argelia financiar directamente al Tesoro Público, en un intento del Estado por no tener que acudir a los mercados internacionales de la deuda.

"No tenemos alternativa a la financiación no convencional, es una obligación, tenemos que aplicarla a partir de noviembre sino incluso estos diputados no tendrán sus salarios", reconoció.