Fundéu BBVA: solo se "logra", "consigue" o "alcanza" algo deseado

Madrid, 25 sep (EFE).- Los verbos "lograr", "alcanzar" o "conseguir" se emplean para referirse a la consecución de algo que se desea, no para un resultado negativo, indica la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios es frecuente encontrar frases como "La canciller quedó por delante del socialdemócrata Martin Schulz, cuyo partido, el SPD, logró su peor resultado desde 1945", "La izquierda ha logrado la pérdida de apoyos en Europa" o "Los estudiantes han logrado suspender la mayoría de los exámenes".

"Lograr", al igual que otros verbos, como "conseguir" o "alcanzar", significa 'conseguir lo que se intenta o desea', por lo que no es coherente emplearlo con resultados que frustran ese deseo, si no es de forma irónica, como en "He logrado suspender en todas las asignaturas".

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir "La canciller quedó por delante del socialdemócrata Martin Schulz, cuyo partido, el SPD, sufrió/encajó/tuvo su peor resultado desde 1945", "La izquierda ha perdido apoyos en Europa" y "Los estudiantes han suspendido la mayoría de los exámenes".

