Ferrero renuncia a la capitanía para continuar como entrenador de Zverev

Valencia, 25 sep (EFE).- El extenista Juan Carlos Ferrero ha señalado en un comunicado que no ha aceptado la oferta de la Real Federación Española de Tenis para hacerse cargo del equipo de Copa Davis debido a su compromiso como entrenador del jugador alemán Alexander Zverev, aunque ha dejado abierta la puerta para ocupar ese cargo en un futuro.

El que fuera número uno del mundo ha reconocido: "me da mucha pena no poder aceptar esta posibilidad en este momento, ya que a principio de agosto inicie una colaboración con el tenista Alexander Zverev, y por responsabilidad profesional no encuentro adecuado cortar la misma, por mucha ilusión que me haga sentir que vuelvo a representar a España en la máxima competición del tenis por equipos nacionales".

Ferrero quiso agradecer en su comunicado a la RFET y a su presidente "la confianza y espero y deseo que me puedan dar esta oportunidad en el futuro".

"Aprovecho para desear éxitos al futuro capitán o capitana que sea elegido, tendrá todo mi apoyo y estoy seguro que estará capacitado para seguir manteniendo el tenis español en el lugar que ocupa a nivel internacional", concluye la nota del extenista valenciano.

Con la auto exclusión de Ferrero, la Federación Española de Tenis puede tener ahora más clara la designación del nuevo capitán de Copa Davis, que sustituirá en el cargo a Conchita Martínez.

La propia RFET señaló el lunes que tenía previsto anunciar los nombres de los nuevos capitanes, Copa Davis y Copa Federación, de forma conjunta en un plazo máximo de diez días. Tras la decisión de Ferrero, la opción de Sergio Bruguera cobra más fuerza, sobre todo tras la ruptura del excampeón de Roland Garros con el jugador francés Richard Gasquet desde este último Wimbledon.