ONU denuncia grave situación de derechos humanos en Crimea, anexada por Rusia

Ginebra, 25 sep (EFE).- La ONU denunció hoy "diversas y graves" violaciones de los derechos humanos en Crimea, la península de Ucrania que fue anexada en marzo de 2014 por Rusia, y donde se han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

En un informe sobre lo ocurrido desde la anexión, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma que todos los habitantes de Crimea fueron afectados cuando Rusia impuso sus leyes en sustitución de las ucranianas.

Asimismo, considera grave el efecto que ha tenido sobre "decenas de miles (de personas) la imposición de la ciudadanía rusa".

En ambos casos, la ONU recuerda que Rusia ha violado diversas normas de derechos humanos y, en general, el derecho internacional, una situación de abuso que se exacerba por el hecho de que no hay una rendición de cuentas ante la Justicia por parte de los responsables.

"Hemos documentado denuncias creíbles de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por formaciones paramilitares (grupos de autodefensa de Crimea), así como por la Policía y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB)", dijo en una rueda de prensa una representante de la ONU, Fiona Frazer.

La funcionaria internacional, que dirige la Misión de Observación de Derechos Humanos en Ucrania, presentó hoy al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el informe que expone la situación de una amplia gama de derechos fundamentales, entre ellos a la nacionalidad, la vida, la integridad y la libertad.

Como una cuestión de particular gravedad se denuncia el duro impacto que ha tenido la imposición de la nacionalidad rusa para los habitantes de Crimea, en particular para los empleados públicos que debieron renunciar a su nacionalidad ucraniana y a sus empleos.

También para aquellos que no cumplían los criterios para obtener el pasaporte ruso, así como para aquellos que rechazaron formalmente esta nacionalidad.

Las consecuencias para estos grupos es muy grave porque a los no rusos en Crimea "no se les reconoce igualdad ante la ley y se les niegan importantes derechos", en particular el acceso a los servicios públicos esenciales, incluida la sanidad.

Asimismo, la ONU sostiene que "cientos de prisioneros y detenidos de forma preventiva han sido transferidos a Rusia, a pesar de que esta práctica está estrictamente prohibida por el derecho humanitario internacional".

Además de detenciones mediatizadas, como las de periodistas, activistas y, en particular, la del director de cine ucraniano Oleh Sientsov, Frazer confirmó que hay muchos ciudadanos anónimos que se opusieron a la anexión de Crimea y que continúan en detención.

Otros derechos que se han recortado afectan en particular a la comunidad tártara y la posibilidad de mantener y manifestar tanto su cultura, como su identidad, por la constante intimidación que sufren y decisiones administrativas en su contra.

Si en el periodo 2013-2014 casi 12.700 estudiantes en Crimea recibían educación en ucraniano, hoy sólo son unos 370, según el informe.

"Bajo el pretexto de la lucha contra el extremismo, las autoridades rusas en Crimea efectúan redadas, intimidan y detienen a miembros de la comunidad tártara", agrega.

Frazer confirmó que desde la ocupación de Crimea se han registrado fuertes movimientos de población, con el desplazamiento de miles de desplazados hacia Ucrania, mientras que en el sentido contrario ciudadanos rusos llegan para instalarse en la península.

Jubilados, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad rusas con sus familias son los grupos que más afluencia han tenido en Crimea desde 2014.