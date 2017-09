David Not: un arte así debería estar más reconocido y valorado en España

Ceuta, 25 sep (EFE).- El conocido director, artista y profesor de danza urbana David Not ha lamentado que esta rama de la danza no esté "reconocida" en España a pesar de que el país cuenta con un material "buenísimo" de coreógrafos y bailarines.

Con más de veinte años de experiencia en la enseñanza del mundo de la danza urbana, David Not Guilty (Alcorcón, Madrid) no duda en afirmar que este arte "es conocido tristemente en nuestro país por programas de televisión pero no está reconocida ni a la altura que debería de estar", ha dicho en una entrevista con Efe en Ceuta, donde participa en una masterclass.

El director de la escuela DNG, que ha estado en las mejores academias del mundo, ha afirmado que la danza urbana "es arte y el arte debería estar reconocido porque somos los que movemos y motivamos las emociones del mundo, de los que van a un cine o a un teatro, y los que nos subimos a un escenario para fomentar este arte debería tener un mayor reconocimiento".

Coreógrafo y bailarín de musicales como 'Jesucristo SuperStar', el alcorconero ha comentado: "En España nos anclamos en tiempos pasados y parece que sólo existe el baile clásico, el español o el folclore pero la danza urbana va entrando poco a poco y entre todos estamos luchando para abrir el camino y hacer el escaparate de que es un arte más que no compite con nadie y merece su hueco".

David Not, que ha sido colaborador de la escuela de Antonio Canales y del programa 'El Hormiguero 3.0', ha dicho que existen ideas que hay que desterrar sobre esta danza. "La danza urbana nace como una respuesta a la sociedad del momento, como un impulso del ciudadano que necesita expresarse y necesita la música para llegar a comunicar algo".

"Es un baile que nace de la calle pero hay muchos sitios especializados donde se imparten, yo empecé bailando y ahora donde más enseño es en mi escuela. La danza urbana es cultura de vida y dentro tenemos un movimiento con la música que tiene muchísimos estilos con sus pautas y sus contenidos", ha afirmado.

Not ha entendido que pretende aportar su grano de arena. "Mi prisma personal de la danza urbana porque he estado en Estados Unidos, Francia y otros sitios de Europa conociendo academia y bailarines tanto de la vieja como de la nueva escuela, es decir, conozco las dos vertientes y sí pretendo dar mi punto de vista de lo que es este arte".

"No quiero convencer a nadie sino que cada uno vea cómo nos desenvolvemos y que luego capten el mensaje que quieran", ha puntualizado a Efe.

El coreógrafo, en su primera visita a Ceuta, ha añadido que en la ciudad "he encontrado una gente con una luz maravillosa, unas bailarinas entregadas a su causa, con una generosidad asombrosa y las ganas de seguir creciendo como escuela".