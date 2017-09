Cooper, novedad en una lista de Escocia sin los habituales Cairney y Naismith

Londres, 25 sep (EFE).- Liam Cooper, capitán del Leeds United, es la principal novedad en la convocatoria -anunciada este lunes- del seleccionador de Escocia, Gordon Strachan, para los compromisos del mes que viene frente a Eslovaquia y Eslovenia.

Cooper, de 26 años, convocado en el pasado para los amistosos contra Canadá y Dinamarca -no llegó a debutar- es uno de los futbolistas destacados del Leeeds de Thomas Christiansen, que marcha en primera posición de la Championship, categoría de plata del balompié inglés.

En la lista de 25 futbolistas de Strachan no están, sin embargo, dos habituales como el mediapunta Steven Naismith (Norwich City) ni el centrocampista Tom Cairney (Fulham).

"Está jugando bien en un equipo que está ganando partidos y tiene mucha influencia. Es el capitán. Ese progreso del Leeds es bueno para él. Quizá debería haberlo llamado la vez pasada, pero ahora me he asegurado de no cometer otra vez ese error", dijo el técnico.

Uno que también vuelve a la 'Tartan Army' es el veterano Darren Fletcher (Stoke City) quien se perdió los dos últimos partidos por lesión, mientras que otro Fletcher, Steven, delantero del Sheffield Wednesday, también ha vuelto a ser llamado.

Escocia marcha en cuarta posición en el Grupo F, con un punto menos que el segundo clasificado, Eslovaquia, a quien recibe en Hampden Park el próximo 5 de octubre. Tres días después, los pupilos de Strachan se enfrentarán en Liubliana con Eslovenia.

-- Convocatoria de Escocia para los partidos frente a Eslovaquia y Eslovenia:

Guardametas: Craig Gordon (Celtic), Allan McGregor (Hull City), Jordan Archer (Millwall).

Defensas: Ikechi Anya (Derby County), Christophe Berra (Hearts), Grant Hanley (Norwich City), Liam Cooper (Leeds Utd), Charlie Mulgrew (Blackburn Rovers), Andrew Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Steven Whittaker (Hibernian).

Centrocampistas: Stuart Armstrong (Celtic), Barry Bannan (Sheffield Wednesday), Scott Brown (Celtic), Darren Fletcher (Stoke City), Ryan Fraser (Bournemouth), James Forrest (Celtic), James McArthur (Crystal Palace), John McGinn (Hibernian), Matt Phillips (West Brom), Matt Ritchie (Newcastle United), Robert Snodgrass (Aston Villa).

Atacantes: Chris Martin (Derby County), Steven Fletcher (Sheffield Wednesday), Leigh Griffiths (Celtic).