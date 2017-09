El conseller de Salud dice que "la única democracia burra es la española"

Tarragona, 25 sep (EFE). El conseller de Salud, el republicano Toni Comín, ha manifestado en un mitin de partido a favor del referéndum del 1-O que "la única democracia burra es la española" porque solo "hay dos vías: o negociación o represión -ha dicho-".

En un acto celebrado en los jardines municipales del Camp de Mart en Tarragona, Comin ha pedido la participación en el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

"Solo hay dos vías: o negociación o represión. Y a las democracias auténticas no se les pasa por la cabeza enviar policías", ha señalado el conseller, que ha agregado: "Las democracias inteligentes negocian y la única burra que piensa que lo puede arreglar con policía es la española".

Comín ha señalado también que el Gobierno central muestra "un grado de sordera inquietante", por lo que, como responsable de la salud pública, tiene "tentaciones de enviar brigadas de otorrinos".

"Pero me dicen que no es suficiente, que envíe también de oftalmólogos porque están ciegos" y "ahora me dicen que también psiquiatras", ha agregado.

En un escenario flanqueado por el lema "Rajoy o República" y "AVE vacíos o Corredor del Mediterráneo", el conseller ha asegurado que "el Govern está muy seguro, pero también muy emocionado porque nunca un gobierno se ha visto tan acompañado por su pueblo".

"La valentía a la que tiene pánico Rajoy es la vuestra, la de los anónimos, miles de personas tozudamente alzadas" porque "saben que es un arma imparable", ha añadido.