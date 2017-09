'Chori' Domínguez: "Aquí solo hay un objetivo, ascender a Primera"

Madrid, 25 sep (EFE).- Alejandro 'Chori' Domínguez, delantero argentino del Rayo, dijo estar "disfrutando" de esta nueva etapa profesional en España y declaró que para esta temporada en su club "solo hay un objetivo" el ascenso a Primera.

'Chori' Domínguez, de 36 años, jugó en el Rayo en la temporada 2012/2013, en la que el club madrileño logró un histórico octavo puesto en Primera. Después se marchó al Olympiacos y el pasado verano regresó a España de nuevo al equipo madrileño.

"Quiero disfrutar de esta etapa, ser yo mismo, y no guardar nada", dijo el argentino, que la última jornada se estrenó como goleador frente a la Cultural Leonesa.

"Nunca se cuándo será el último gol, así que es muy especial. Además sabíamos que le debíamos un triunfo en Vallecas a la afición y era el momento", declaró 'Chori', auténtico ídolo de la afición rayista.

"Lo tomo como una motivación hacia el trabajo. Estoy agradecido, la afición me hace sentir como en casa, y es uno de los motivos que me hace estar aquí. Espero dar mucho más de lo que ellos me dan a mi", apuntó Domínguez, en declaraciones a la web del club.

"Creemos mucho en lo que hacemos con Míchel y solo hay un objetivo, que es ascender. Para ello tenemos que estar todos unidos", concluyó.