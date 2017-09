OMD anuncian gira por España en febrero con conciertos en Barcelona y Madrid

Madrid, 25 sep (EFE).- OMD, siglas por las que se conoce a los célebres pioneros del 'synth-pop' Orchestral Manoeuvres in the Dark, han anunciado hoy, a través de su promotora, la celebración de dos conciertos en España el próximo mes de febrero.

Según la nota de prensa, las actuaciones tendrán lugar en la sala Razzmatazz de Barcelona el día 14 de febrero y en la sala La Riviera de Madrid el día 15.

Estos 'shows' se enmarcan en la gira de presentación de su decimotercer álbum de estudio, 'The punishment of luxury', que ha sido escrito, grabado, producido y mezclado por los mismos OMD (con los miembros originales Andy McCluskey y Paul Humphreys).

Las entradas, que tendrán un coste de 30 euros más gastos de distribución, se pondrán a la venta a partir del próximo viernes a través de la web de la promotora Live Nation.

Fundada en 1978 en la pequeña península británica de Wirral, en aguas del mar de Irlanda, OMD vivió una primera etapa hasta 1996 en la que se caracterizaron por el experimentalismo de sus primeros tiempos hasta que el tema 'Enola Gay' los catapultó a la fama mundial.

La banda se fue haciendo más comercial y en 1991 se produce la ruptura de la formación original, quedando McCluskey al frente de la misma hasta 1996.

McCluskey y Humphreys volvieron a trabajar juntos ya entrado el siglo XXI y suscribieron su retorno con el disco History of Modern' (2010), al que siguieron 'English Electric' (2013) y el citado 'The punishment of luxury', recientemente editado.