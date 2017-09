Leo Almeida: "El MMT Seguros Zamora le complicará la vida a más de uno"

Córdoba, 25 sep (EFE).- El pivote brasileño del Ángel Ximénez-Avia Leonardo Almeida avisó hoy de que su próximo rival en la Liga Lotería Asobal, el MMT Seguros Zamora, "le complicará la vida a más de uno".

Almeida, tras la derrota por 36-24 en el Palau Blau Grana, dijo a Efe que "nadie cuenta con los puntos de Barcelona" y que "cuanto antes juegues con ellos es mejor para pensar en todos los partidos que puedes sumar", como el caso del conjunto zamorano, cuyos puntos son "obligados más que nunca" al jugarse en Puente Genil.

El jugador brasileño aclaró que a los zamoranos "no hay que minusvalorarlos por ser recién ascendidos", ya que "están jugando muy bien y no subieron sólo para cumplir el expediente"; y precisó que no se fía de "nadie de una liga que está muy igualada".

Almeida indicó que el MMT Zamora ha mantenido la plantilla del pasado curso, en la que el central Octavio Magadán es "su cerebro y mejor baluarte defensivo", y que sus fichajes "están dando guerra", por lo que "hay que ir al cien por cien", concluyó.