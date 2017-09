Alcaldes y diputados reclaman a Macron una nueva línea Montpellier-Perpiñán

París, 25 sep (EFE).- Alcaldes y parlamentarios de la región de Montpellier reclamaron hoy al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que incorpore a la lista de infraestructuras prioritarias de los próximos cinco años una nueva línea ferroviaria entre Montpellier y Perpiñán, que conecte con la alta velocidad que viene de España.

En una carta a Macron, doce responsables de la zona le pidieron que el Gobierno "estudie con la mayor atención el dossier de la nueva línea Montpellier Perpiñán" para que en particular el tramo Montpellier-Béziers pueda acogerse al programa de inversiones y financiación del próximo quinquenio.

Una forma de responder a la posición del jefe del Estado, que desde su elección ha insistido en que la prioridad no es construir nuevas líneas que en muchos casos -y en particular en el de la alta velocidad- no se justifican económicamente, sino acondicionar las existentes.

En nombre de los firmantes, el alcalde de Montpellier, Philippe Saurel, insistió en que la línea que reclaman "no es una aberración, ni un agujero financiero, sino un proyecto determinante para el conjunto de nuestras administraciones y ciudadanos".

Sobre todo porque "las perspectivas de mejora de la línea actual son extremadamente limitadas", ya que no permite poner en marcha un servicio de trenes regionales frecuentes entre las ciudades que recorre (Montpellier, Béziers, Narbona y Perpiñán).

A ese respecto, indicaron que "es casi imposible añadir vías" a esa línea cuando 73 kilómetros de su trazado están en zona sumergible, 46 en zona inundable, un 25 % en zona urbana y un 55 % en zona natural protegida.

Además, consideraron que una nueva infraestructura permitiría reducir a la mitad el tiempo de viaje entre Perpiñán y Montpellier, intensificar las comunicaciones entre las ciudades y utilizarla también para desviar una parte del transporte de mercancías que ahora pasa por la autopista, con 3 millones de camiones al año por el paso fronterizo de Le Boulou y 14.000 diarios en Montpellier.

Igualmente hicieron referencia a que esa línea está en el eje ferroviario europeo que conecta la Península Ibérica con la Europa del Norte.