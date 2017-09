Bel, alcalde de Tortosa, no teme colaborar con referéndum porque no ve delito

Madrid, 25 sep (EFE).- El alcalde de Tortosa y diputado del PDeCat, Ferran Bel, ha afirmado hoy no teme las consecuencias jurídicas derivadas de su colaboración en el referéndum, que la votación saldrá adelante gracias a la ayuda de los ayuntamientos y que no es "delito" que los ciudadanos se expresen en las urnas.

Lo ha afirmado en declaraciones a la prensa después de acudir ante la Fiscalía del Supremo tras ser citado para declarar sobre su papel en la organización del referéndum soberanista del 1 de octubre.

Bel, que ha llegado a la Fiscalía del Supremo acompañado por diputados del PNV, ERC, EH-Bildu, En Comú Podem, En Marea y Compromís, ha manifestado al fiscal que acudía voluntariamente pero no para declarar y le ha entregado una copia del decreto de apoyo al referéndum que firmó como alcalde, al igual que hicieron otros regidores de más de 700 municipios catalanes en apoyo del 1-O.

Fuentes fiscales presentes en la declaración han confirmado a Efe que Bel no ha querido declarar ante el fiscal y que podría no haber comparecido, puesto que al estar protegido por el aforamiento correspondiente a su escaño, solo puede ser incriminado tras el oportuno suplicatorio concedido por el Congreso al Supremo.

"Si temo las consecuencias lo que tendría que hacer es dejar el cargo", ha exclamado y ha aclarado, a renglón seguido, que su partido se presentó a unas elecciones "con unos compromisos" con los ciudadanos, que son los que ahora se llevan a cabo y que se van a respetar.

El alcalde de Tortosa (Tarragona) y diputado ha reiterado: "No vamos a cambiar de parecer". Sin embargo, ha matizado que "si hay consecuencias para los alcaldes o concejales" tendrán que "valorarlas" cuando sea el momento.

Ha insistido Bel en que ningún alcalde ha cometido "absolutamente ningún delito" por colaborar en la celebración del mismo ni por firmar el decreto.

Antes de la declaración del alcalde, le han mostrado su apoyo varios diputados, entre ellos, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que ha opinado "no se puede entender que la fiscalía llame a alguien a declarar por pensar que va a cometer un delito".

En su opinión, los alcaldes no han hecho absolutamente nada que sea "reprochable jurídicamente" sino que, más bien, es "el propio Estado el que no está cumpliendo el ordenamiento".

En este sentido también se ha manifestado el diputado de En Comú Podem Joan Mena, que ha señalado que la situación "ya no va de independentistas o no", si no de gente que quiere defender el diálogo frente a las "imposiciones" del Gobierno.

También ha transmitido su apoyo al alcalde de Tortosa la diputada de En Marea, Alexandra Fernández, que ha opinado que la situación en Cataluña es una cuestión "transversal" y una "causa contra todo un pueblo que quiere expresarse democráticamente".

Por último, la diputada de EH-Bildu Marian Beitialarrangoitia ha denunciado la "escalada represiva totalitaria del Gobierno" y ha reprochado al Ejecutivo que haya sido capaz de "saltarse la ley para impedir que el pueblo catalán pudiera decidir su futuro", motivo por el que han dicho estar hoy apoyando a Bel a las puertas de la fiscalía.