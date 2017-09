Albiol critica el "desprecio" de Trapero por no acudir a la reunión policial

Barcelona, 25 sep (EFE).- El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha criticado hoy el "desprecio" del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por no acudir a la reunión de coordinación de mandos policiales para evitar el 1 de octubre celebrada hoy en la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Trapero ha enviado a Ferran López, comisario superior de coordinación territorial del cuerpo, a la reunión de mandos policiales en la Delegación del Gobierno convocada por Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En declaraciones a RNE, Albiol ha criticado el "desprecio" de Trapero por no acudir a la reunión de coordinación del operativo policial, aunque ha afirmado que "no le sorprende" que no haya asistido.

El dirigente del PPC ha hecho hincapié en la importancia de la coordinación policial porque cree que la tensión en Cataluña "va a ir más allá en la utilización de la fuerza", pues existen "minorías violentas" que podrían actuar, entre las que ha citado a las juventudes de la CUP.

En cuanto al manifiesto favorable al referéndum firmado por 400 sacerdotes y diáconos de la Iglesia católica en Cataluña, Albiol ha señalado que "esa misma parte" de la Iglesia que "cuando Franco vivía lo llevaba bajo palio" en estos momentos "defiende de forma absolutamente inadmisible la ruptura de la convivencia".

Ha señalado que "hoy por hoy" no hay "interlocutor" en la Generalitat para reconducir la situación en Cataluña y ha indicado que la salida pasa por convocar unas elecciones autonómicas, en las que se deberían "conjurar todos los constitucionalistas para conseguir una mayoría alternativa al independentismo", algo que cree que es "factible".

Asimismo, Albiol ha considerado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, "ha pecado de buena fe" al plantear un cambio en la financiación como solución al conflicto catalán, pues "a la mayoría independentista no le importa" que se mejore este asunto ya que "el único objetivo que tienen es romper y convocar ese referéndum".