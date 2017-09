Acusado de asesinar a puñaladas a un anciano:"Una voz me decía que le matara"

Madrid, 25 sep (EFE).- El acusado de asesinar de dos puñaladas a un anciano en un residencia de Madrid en diciembre de 2015 ha asegurado hoy que "una voz" le decía que matara al hombre porque su abuela, a quien había ido a visitar, "estaba en peligro".

Así lo ha manifestado David S.A. en el juicio con jurado celebrado contra él en la Audiencia Provincial de Madrid como presunto autor de un delito de asesinato con alevosía, por lo que la fiscalía solicita 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico al apreciar una eximente incompleta por la esquizofrenia paranoide que sufre el acusado.

Durante su declaración, David ha explicado que el 20 de diciembre de 2015, mientras estaba en su casa "tranquilo", escuchó una voz que le alertaba de que su abuela "estaba en peligro", por lo que se dirigió a la residencia donde se encontraba la mujer sentada junto a la víctima, de 85 años de edad y enfermo de alzhéimer.

"Mi abuela me dijo que tenía que matar al hombre porque si no él iba a matarla a ella", ha subrayado el acusado, quien ha admitido que cometió "un grave error", aunque ha achacado su acción a que en ese momento vivía en una "realidad distorsionada" porque hacía semanas que no se tomaba la medicación para tratar su esquizofrenia.

El procesado también ha relatado que "lo podría haber hecho con cualquier otra persona", ya que, según ha confesado, en alguna ocasión anterior también había intentado agredir con un cuchillo a su padre y a su madre "porque esas voces las oía habitualmente".

Según el fiscal, el acusado asestó al hombre dos puñaladas en la espalda -una de ellas mortal- con un cuchillo jamonero y, ante los gritos de alarma de su abuela, decidió escapar del recinto y deshacerse del arma en un jardín de una vivienda próxima.

Por estos hechos, la fiscalía solicita para el acusado el internamiento por un periodo de 25 años en un psiquiátrico, mientras que la acusación particular pide 20 años de prisión por no apreciar que el procesado tuviese mermada su voluntad.

El abogado de la defensa alega que su representado es una persona "sumamente enferma", por lo que sostiene que no se le pueda imputar el delito debido a la "gravísima" enfermedad que sufre.

El juicio se reanudará mañana en la Audiencia Provincial de Madrid con la declaración de testigos.